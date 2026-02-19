La aeronave 'Mirage F1B' cedida por el Ejército lucirá en Albacete tras reacondicionamiento de una empresa especializada

Planos de la aeronave 'Mirage F1B' en Albacete - AY ALBACETE

ALBACETE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete Manuel Serrano ha informado de que una empresa especializada será la encargada de reacondicionar la aeronave 'Mirage F1B' facilitada por el Ejército del Aire y del Espacio para instalarla en la rotonda del cruce de la Avenida de España con la AB 20, cerca de la Ciudad Deportiva.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado que los trabajos, que tendrán un coste de 62.405 euros, se adjudiquen cumpliendo un procedimiento marcado por el Ejército del Aire y del Espacio para el depósito de material aéreo al Ayuntamiento de Albacete.

Según recoge el expediente administrativo, el avión se encuentra ubicado en las instalaciones de la Maestranza Aérea, y previamente a su traslado se ha de proceder a trabajos de chapistería, pintura, adaptación y reacondicionamiento de la aeronave en dichas instalaciones que, por motivos de seguridad, son de acceso restringido.

Por ello, la empresa Integración Tecnológica Empresarial SL debe realizar esa labor, porque es la única autorizada a hacer trabajos de chapistería y pintura dentro del recinto de Maestranza, así como por las características técnicas de los trabajos a realizar en la aeronave cedida, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Serrano ha señalado que el Ayuntamiento también ha adjudicado ya las obras a realizar en la glorieta donde se ubicará el avión, una glorieta que en la actualidad tiene pavimento de adoquín, elementos de jardinería y dos árboles que serán trasplantados a otro punto de la ciudad.

La actuación en la rotonda, con un coste de 48.294,25 euros, supone construir una base que soporte el avión, formada por una cimentación de hormigón armado sobre la que se eleva un pedestal con un pilar hueco de sección circular.

Una vez ejecutada la base, se trasladará allí el avión y se colocará sobre ellas.

El avión quedará en el interior de la glorieta, sin sobresalir en ningún punto de la circunferencia de la misma.

APROBADO EN OCTUBRE

El alcalde ha recordado que en el Pleno del pasado mes de octubre se aprobó el convenio con el Ejército del Aire y del Espacio para la cesión del avión.

Esta idea había surgido de una moción del Grupo Popular aprobada por el Pleno en 2019, con motivo del aniversario de la creación del Ala 14 y la entrada en funcionamiento de los Mirage F-1, y como homenaje al Ejército del Aire y su especial vinculación con Albacete gracias a la Base Aérea de Los Llanos y la Maestranza.

Estas instalaciones están perfectamente integradas en la ciudad, y han favorecido el desarrollo de una industria aeronáutica de primer nivel con grandes posibilidades de desarrollo económico para Albacete" El convenio recoge que el avión, un Dassault-Breguet Mirage F1(C.14-86), se ubicará en un lugar destacado, y el Ayuntamiento se comprometía al mantenimiento y a realizar previamente la estructura para la instalación y acoplamiento del avión.

Un cartela informativa incluirá la leyenda 'Cedido en Depósito por el Ejército del Aire y del Espacio-Ministerio de Defensa'.

Serrano ha incidido, además, en que "el avión será un gran atractivo visual de la ciudad" y se espera "que se convierta en un foco de atracción turística, en una zona urbana magnífica y que se va a ver potenciada con el proyecto de ampliación de la Avenida de España".