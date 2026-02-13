Afanion C-LM atendió a un total de 308 familias con niños con cáncer durante el año 2025

Afanion hace balance de 2025: más de 300 familias acompañadas en Castilla-La Mancha y una atención cada vez más integral - AFANION

ALBACETE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, la Asociación de Familias de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha hecho balance de la actividad desarrollada durante el año 2025, un ejercicio marcado por el acompañamiento constante a las familias y la defensa de una atención integral y equitativa para los menores con cáncer.

Durante el pasado año, Afanion atendió a 308 familias en Castilla-La Mancha, ofreciendo apoyo social, psicológico, educativo y económico desde el momento del diagnóstico y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, según ha informado la asociación en nota de prensa.

En este periodo se registraron 51 nuevos casos de cáncer infantil, así como 7 recaídas y 6 fallecimientos, unos datos que reflejan la necesidad de recursos especializados y continuados.

El presidente de Afanion, Juan García Gualda, ha destacado que "detrás de cada cifra hay una familia que ve cómo su vida cambia de un día para otro".

En este sentido, ha subrayado, que el acompañamiento emocional y social "es tan importante como el tratamiento médico, porque el cáncer infantil no afecta solo al menor, sino a todo su entorno".

En el ámbito de la atención directa, el Servicio de Atención Social de Afanion atendió a 245 familias, mientras que el Servicio de Atención Psicológica acompañó a 186 familias, poniendo de manifiesto el impacto emocional del cáncer infantil. Además, el Servicio de Apoyo Educativo permitió que 29 familias pudieran continuar con la formación de sus hijos e hijas durante los tratamientos, evitando que la enfermedad suponga una ruptura con su desarrollo académico.

A lo largo de 2025, 53 familias se beneficiaron del Programa de Atención a Secuelas, destinado a atender las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de la enfermedad y los tratamientos, y 42 familias recibieron apoyo a través del Programa de Ayudas Económicas, fundamental para paliar el impacto económico que conlleva un diagnóstico de cáncer infantil para las familias.

Uno de los recursos con los que también cuenta la asociación son las casas de acogida de Afanion, donde durante 2025 se registraron 658 alojamientos correspondientes a 18 familias, facilitando que puedan permanecer cerca de los centros hospitalarios durante los tratamientos prolongados.

En el marco de esta conmemoración, Afanion vuelve a poner el foco en varias reivindicaciones clave, como la consolidación de las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos a domicilio, entendiendo estos cuidados como un derecho desde el diagnóstico y no solo en las fases finales.

Asimismo, la entidad insiste en la necesidad de programas de seguimiento integral para los supervivientes de cáncer infantil y de protocolos ágiles y especializados ante recaídas o segundos tumores.

"El Día Internacional del Cáncer Infantil es una fecha para visibilizar, pero también para recordar que queda mucho por hacer", ha señalado García Gualda, quien ha insistido en que "la atención a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias debe ser equitativa, vivan donde vivan, y no depender nunca del código postal".