Afaus y Fundación Madre piden poner atención al absentismo escolar por si detrás hubiera problemas de salud mental

GUADALAJARA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El absentismo escolar en Castilla-La Mancha se sitúa actualmente en el 15,1% y en un 13% el abandono escolar, una cifra que ha destacado la secretaria de la asociación Afaus por Salud Mental en Guadalajara y de Fundación Madre, Maribel Rodríguez, quien ha hecho un llamamiento a la necesidad de prestar atención a estos datos y observar si detrás de esa falta de interés pudiese haber problemas de salud mental que no se están abordando.

Unos datos que ha aportado durante la presentación de las jornadas de sensibilización que sobre 'La salud mental en una sociedad cambiante' van a llevar a cabo, dejando patente la importancia de analizar estos datos porque, muchas veces, el abandono de los estudios o la dejadez de las relaciones interpersonales puede estar vinculado con algún tipo de enfermedad mental y debe ser una señal a tener en cuenta.

Para Rodríguez, el hecho de que no se hable de un posible problema no quiere decir que este no exista porque se puede estar comunicando a través de otras actitudes, de ahí que, a través de los medios de comunicación haya reclamado la importancia de aprender a observar y a detectar signos que "pueden estar indicando que algo está pasando".

"Muchas veces hay un tremendo miedo a ser juzgados y tenemos la responsabilidad de ayudar a prevenir y ayudar a cuidar para que sea mejor el pronóstico", ha recalcado, poniendo también la voz en la conveniencia de observar también los silencios.

Con estas jornadas quieren que la sociedad se conciencie de que la necesidad de no quedarse en silencio ante los problemas, contando para ello con profesionales y expertos que intervendrán e informarán sobre cómo se gestionan este tipo de situaciones.

En principio, están previstas dos mesas organizadas por Afaus y Fundación Madre con la colaboración de Ibercaja; una de jóvenes y otra de adultos. En ambas se pondrán sobre la mesa las dificultades en las que se encuentran las personas con enfermedades mentales a la hora de enfrentarse a la sociedad.

Los problemas de salud mental también han aflorado más tras la pandemia. Así, según Rodríguez, una de cada cuatro personas puede desarrollar a lo largo de su vida un problema de salud mental y un 5% tiene un trastorno depresivo, cifras a las que hay que sumar el incremento de suicidios, algo de lo que ya se empieza a hablar, postura que se considera más conveniente.

Por su parte, desde Fundación Madre, su abogada, Isabel Gutiérrez, ha hecho hincapié durante la presentación de estas jornadas en la elaboración de una guía que colgarán en las próximas horas en la web, a través de la cual se intenta dar respuesta a muchas de las preguntas clave que uno se hace sobre aspectos relacionados con la salud mental.