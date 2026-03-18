Afectada por inhalación de humo una mujer tras un incendio en el salón de su vivienda de Toledo

Archivo - Toledo, Vista Aérea, Panorámica, Edificios, Catedral, Ciudad - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado afectada por inhalación de humo tras el incendio originado en el salón de su vivienda, situada en el Casco Histórico de Toledo.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el suceso ha tenido lugar sobre las 3.30 horas de este miércoles, en el callejón del Clavo.

Hasta dicho lugar se han desplazado bomberos de la ciudad y una UVI, que ha atendido a la afectada, que no ha necesitado ser trasladada a ningún centro sanitario.