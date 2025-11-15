Afectado por inhalación de humo un varón tras el incendio en la cocina de una vivienda Hellín

ALBACETE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 49 años de edad ha tenido que ser trasladado al hospital de Hellín afectado por inhalar humo, tras el incendio originado en la cocina de una vivienda situada en la calle Gran Vía de Hellín.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se ha registrado a las 13.20 de este sábado.

En el operativo han participado bomberos de la localidad, agentes de la Policía Nacional y Local, y una ambulancia de soporte vital básico.