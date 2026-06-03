Agentes de la Police Nationale francesa patrullarán la ciudad de Toledo en una colaboración del 1 al 11 de junio

Agente de la Police Nationale francesa patrullando con agentes de la Policía Nacional en las calles de Toledo. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Del 1 al 11 de junio, la seguridad de las zonas más turísticas de la ciudad de Toledo se verá reforzada con la presencia de un agente de la Police Nationale de Francia, que patrullará junto a los agentes españoles gracias al proyecto 'Comisarías Europeas'.

El agente formará parte de la plantilla de la Comisaría de Toledo y prestará servicio en patrullas mixtas junto a uno o dos policías españoles en las zonas de mayor afluencia de turistas, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

También está previsto que participe en el dispositivo de seguridad organizado el día 4 de junio con motivo de la festividad del 'Corpus Christi', fiesta principal de la ciudad.

El objetivo de este programa es prevenir la delincuencia en zonas turísticas, tomando contacto directamente con la ciudadanía en general, y con los turistas de su misma nacionalidad en particular, a quienes pueden asistir en las labores de traducción y ayuda.

PROYECTO 'COMISARÍAS EUROPEAS', CON ESPAÑA, FRANCIA, PORTUGAL, ITALIA Y ALEMANIA

El Proyecto se inició en el año 2008 con Francia en el marco normativo del Tratado de Prüm, en virtud del cual los países firmantes despliegan policías por el territorio de otros Estados signatarios, vistiendo el uniforme de su Institución y portando su arma reglamentaria.

El objeto del desplazamiento es formar patrullas mixtas con el fin de atender, en su propio idioma, al turista desplazado a zonas de especial interés turístico o con ocasión de eventos socioculturales de relevancia.

Desde el año 2012 el Proyecto se amplió con la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal y en el 2014 con la Polizía di Stato de Italia.

En 2020, y a pesar de la pandemia, las comisarías españolas comenzaron a recibir a la policía de Alemania, y en 2022 a la de los Países Bajos.