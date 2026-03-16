Agricultura y Agrama sellan compromiso para impulsar la investigación del ganado ovino manchego y mantener su pureza

El Gobierno de Castilla-La Mancha y AGRAMA renuevan su colaboración para reforzar la investigación y la mejora del ovino manchego. - JCCM

CIUDAD REAL 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega, Agrama, Antonio Martínez, han firmado el convenio de colaboración destinado a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación vinculadas al ganado ovino manchego para mantener la pureza de la raza ovina manchega.

Se trata "de un convenio de gran importancia" tanto para las ganaderías de ovino de raza manchega como para la DOP Queso Manchego "y por tanto también es de gran importancia para el conjunto del sector agroalimentario de nuestra región que tiene en el queso manchego uno de sus productos más emblemáticos", tal y como ha explicado el consejero, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

Con el convenio firmado hoy, el Gobierno regional junto a Agrama quiere seguir ayudando al sector que ha visto en los últimos años como se reduce el número de explotaciones y el rebaño de ovino. Por eso, Julián Martínez Lizán ha afirmado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos comprometidos a ayudar mediante la investigación y desarrollo para la mejora genética del rebaño. Por eso renovamos los trabajos conjuntos que Agrama y el IRIAF realizan en la finca 'La Nava del Conejo' por cinco años más".

De la importancia de estos trabajos da cuenta que las ovejas manchegas adscritas a la DOP Queso Manchego producen de media entre 150 y 160 litros de leche al año, mientras que las ovejas de los ganaderos que pertenecen a Agrama producen unos 225 litros, "este 50 por ciento más es lo que se consigue con investigación y se traduce en explotaciones más rentables y sostenibles", según el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La asociación agrupa actualmente a unas 140 ganaderías, que representan el 22 por ciento de las explotaciones inscritas en el Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego y el 26 por ciento del censo inscrito, "pero el 41 por ciento de la producción, gracias precisamente al convenio que hoy volvemos a firmar", ha subrayado el consejero.

UN CENTRO EN I+D+i

Este convenio pretende consolidar un centro de referencia en la I+D+i de ovino manchego y para ello facilita que la finca 'La Nava del Conejo' acoja en sus terrenos el Rebaño Nacional Manchego, un rebaño experimental de ovejas de raza manchega, cuyo censo aproximado ronda el millar de cabezas. Entre los trabajos destacan la mejora genética, la reproducción, la nutrición y la interacción con el hábitat.

Esta figura de calidad agrupa a casi 500 ganaderías y más de 60 queserías que generan empleo en el medio rural, favorecen el relevo generacional y luchan contra la despoblación, por tanto "cada queso se traduce en beneficio económico para nuestros pueblos y sus habitantes, consolida la economía local y mantiene las tradiciones y los saberes transmitidos de generación en generación, además de cuidar en entorno natural", según Martínez Lizán.

El queso manchego, como todos los alimentos de calidad agrupados bajo Campo y Alma, es un producto con gran valor añadido que lleva el nombre de Castilla-La Mancha por el mundo. En 2024 vendió 14,4 millones de kilos, el 73 por ciento exportado. El queso manchego con DOP supone el 88 por ciento de la exportación de todos los quesos con figura de calidad (DOP/IGP) de España y el 59,2 por ciento del valor económico de todas las DOP/IPG de queso de España.

A la firma de este convenio, junto al consejero y el presidente de la asociación, han asistido el director del Iriaf, José Luis Tenorio, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez y el secretario ejecutivo de Agrama, Roberto Gallego.