Agricultura de C-LM se reúne con el sector del bovino para abordar la detección del virus Shamonda en explotaciones

Encuentro con el sector del bovino en la Consejería de Agricultura. - JCCM

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, ha convocado al sector regional del bovino para actualizar su situación epidemiológica.

Tal como ha informado la directora general del área, Lydia Benítez, en esta reunión se han abordado dos temas principalmente, por un lado, la aparición del nuevo virus Shamonda y por otro la situación de la brucelosis bovina, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Respecto al virus Shamonda, la directora general ha informado de que esta mañana mismo, el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete ha confirmado la presencia de este virus en las provincias de Toledo y Córdoba. En la provincia de Toledo, se ha confirmado en cuatro explotaciones de bovino de leche en las que, ante la sospecha de presencia del virus por sintomatología compatible con la enfermedad, se tomaron muestras la semana pasada y se enviaron a este laboratorio. Tras los análisis, se ha confirmado la presencia en cuatro explotaciones de bovino de leche en las localidades de Montearagón, Castillo de Bayuela y El Bercial.

"Ante esta situación, lo primero que queremos es trasladar de primera mano la información a los ganaderos de bovino de leche, para estar lo más coordinados posible; que nos trasladen la situación o la sintomatología que están presentando sus animales para ver el avance de esta enfermedad y determinar cómo trabajar de cara a las próximas semanas y meses", ha dicho la directora.

Lydia Beníntez también ha traslado a los ganaderos "un mensaje de tranquilidad y de comunicación constante con la Administración y con los veterinarios de explotación". Por parte de la Consejería, se irá trasladando al sector toda la información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para hacer un seguimiento conjunto de la evolución del virus. Asimismo, ha subrayado que "es importante que se sepa que no afecta a la calidad de la leche ni de la carne, y por tanto no tiene ningún riesgo para el consumo de las personas".

El virus Shamonda es una nueva enfermedad que se transmite por vectores "y ahora mismo no está categorizada. No implica sacrificio de la explotación. Los animales se contagian y padecen la enfermedad". En cuanto a la sintomatología, presenta fiebre, diarrea y un descenso en la producción de leche que se sitúa en torno al 20% aunque en ocasiones puede ser superior.

Por último, en relación con este virus, la Dirección General continuará la vigilancia para estar pendiente de su evolución, y determinar las pautas a seguir a través de la coordinación con el RASVE y el Ministerio para ver cómo afrontar esta situación y las medidas a tomar según se desarrolle.

NO HAY CASOS DE BRUCELOSIS BOVINA

En cuanto a la brucelosis bovina, en Castilla-La Mancha en este momento no hay ningún caso, pero se ha informado de la situación en Extremadura donde ha habido un total de cuatro focos en explotaciones bovinas. De manera preventiva, y ante estos casos, la directora general ha informado de que en Castilla-La Mancha "se han trazado los movimientos de animales que hayan podido venir desde la comunidad autónoma afectada y, en ese sentido, afortunadamente, no tenemos ningún movimiento de riesgo y, por tanto, ninguna sospecha de que pudiéramos tener esta enfermedad en nuestra región".

LENGUA AZUL

Al margen de la reunión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado un nuevo caso de lengua azul del serotipo 8 en la localidad de Tarazona (Albacete) en una explotación de ovino y caprino, en la que solo se ha confirmado la presencia en un animal. Con éste, ya son dos los casos de serotipo 8 de lengua azul confirmados en la región. El primero se detectó la semana pasada en Malagón (Ciudad Real).

Lydia Benítez recuerda al respecto que la Consejería está en contacto permanente con el sector, actualizando de la evolución de la situación epidemiológica mediante correo electrónico. Desde primavera, cuando empieza el periodo de mayor actividad del vector transmisor, "nos mantenemos en alerta y muy vigilantes ante la evolución de la enfermedad".

En cuanto a la vacunación, hay que recordar que, aunque sea voluntaria, sigue siendo la única herramienta para reducir la transmisión del virus y el impacto de la enfermedad en las explotaciones ganaderas, por lo que una vacunación generalizada es el único mecanismo eficaz para alcanzar niveles adecuados de inmunidad colectiva.

Para mantener el compromiso con el sector, el Gobierno regional sigue pagando el 100% del coste de la vacunación de la lengua azul, así como los 0,20 euros por aplicación de dosis vacunal, a lo que se va a destinar un total de dos millones de euros a través de las ayudas a las asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera.