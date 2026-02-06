Agua, agricultura, artesanía y sanidad, centran las demandas del Gobierno de C-LM en el Comité de la Regiones

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el vicepresidente segundo de C-LM, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán - EUROPA PRESS

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha estado esta semana representada en el Comité de las Regiones por medio del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quienes han abordado diferentes asuntos relativos al agua, la agricultura, la artesanía y la sanidad.

En este sentido, en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) celebrada el martes, Caballero solicitó el mantenimiento de los fondos europeos "necesarios" para que los estados miembro de la Unión Europea puedan abordar los problemas derivados del suministro y el uso del agua.

Expresó así su preocupación por el hecho de que la presidencia chipiotra de la UE durante este semestre, no tenga en cuenta como "un problema fundamental" que los países y las regiones tengan capacidad de hacer frente a situaciones hídricas ante fenómenos derivados del cambio climático como las danas.

La delegación castellanomanchega se reunió en la tarde de este mismo martes con miembros de la Representación Permanente de España (Reper) en la Unión Europea con el fin de garantizar la protección de los productos artesanales de la Comunidad Autónoma, más allá de sus fronteras.

Un encuentro en el que el Gobierno castellanomanchego pudo comprobar cómo se está implementando el proceso por el cual se va a proteger desde la Unión Europea y desde las instituciones europeas las artesanías locales, las artesanías regionales y las artesanías nacionales.

UNA FINANCIACIÓN ADECUADA DE LA PAC

Ya el miércoles, y en el marco de la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones, el consejero de Agricultura exigió una financiación "adecuada" de las políticas agrarias de la Política Agraria Común (PAC) para Castilla-La Mancha, con el fin de garantizar la rentabilidad y la continuidad de los agricultores y ganaderos de a región.

Lizán consideró que un presupuesto adecuado en este sentido "no es un deseo sino que es una necesidad", también para las personas que trabajan en el medio rural para seguir manteniendo vivos los pueblos de la comunidad autónoma.

En ese mismo marco, el vicepresidente segundo valoró las medidas propuestas por la Comisión Europea para garantizar el relevo generacional en el campo, aunque dijo que se deben "afinar" con los recursos económicos. "Hay una estrategia presentada por la Comisión que sin duda es positiva, nos gusta la música. Lo que pasa es que hay que afinar con la letra y la letra son los recursos económicos", valoró

Caballero también intervino en la Comisión NAT para tratar las reservas estratégicas de materiales sanitarias ante situaciones de crisis, donde recordó que en 2020 el Gobierno regional ya hizo una ley para garantizar una reserva estratégica de material sanitario y de tecnología sanitaria que pudiera ser de necesidad ante una situación de crisis sanitaria.

En este sentido, explicó al resto de las regiones europeas cuál ha fue el proceso de creación de esta iniciativa legislativa regional para que la administración que esté al frente del Gobierno esté obligada a disponer de esa reserva y no sea cuestión de voluntad política.