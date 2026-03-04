Cátedra del Tajo ve "claro retraso" en la recuperación del río y lo achaca a "falta de voluntad política"

Archivo - Río Tajo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss ha constatado un "claro retraso" en la medidas establecidas para recuperar el río, por lo que ha dado "un gran tirón de orejas" a todas las administraciones competentes y ha señalado "una falta de voluntad política para que los avances vayan mucho más rápido".

Así lo ha indicado la directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, Beatriz Larraz, en el desayuno informativo que ha ofrecido junto a la presidenta de la Fundación Soliss, María Luisa González, y la politóloga Cristina Monge.

En concreto, ha apuntado que solo el 16,7 por ciento de la inversión que se ha establecido para recuperar el río se ha ejecutado, lo que supone una inversión hasta el momento de 1.621 millones de los 9.678 previstos y que de las 1.710 medidas iniciales solo se hayan finalizado 832.

"Se conoce la solución a los problemas y se sabe qué hay que hacer para que el Tajo esté mejor, pero si se pregunta al agente dirá que la situación del río es la misma", ha lamentado la directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss.

(Habrá ampliación)