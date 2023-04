Aguas (IU) quiere revisar contratos municipales y bajar precio de pisos de alquiler en Ciudad Real si llega a alcalde

CIUDAD REAL, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Izquierda Unida Podemos a la Alcaldía de Ciudad Real, Ángel Aguas, se ha comprometido a revisar los contratos municipales, a crear bolsas de trabajo, a contribuir a bajar el precio de los pisos de alquiler a través de incentivos fiscales, a mejorar la limpieza de la ciudad o a incentivar a los locales comerciales para que tengan una apariencia "más atrayente" y que no parezca que están cerrados o abandonados.

Estas son algunas de las primeras medidas que el candidato de izquierdas pondrá en marcha si gana la alcaldía de la capital ciudadrealeña. En una entrevista a Europa Press, Aguas ha detallado que su formación pretende revisar los contratos municipales para ver los que se pueden recuperar inmediatamente o durante la legislatura poniendo como ejemplo el servicio de parques y jardines, el de ayuda a domicilio o el servicio de limpieza.

La idea del candidato es recuperarlos "para su gestión directa" con el fin de que estos servicios sean "más eficientes", para que "no haya que pagar beneficios" a una empresa privada y para que los trabajadores tengan las condiciones de los empleados del resto del ayuntamiento.

Aguas también apuesta por generar trabajo desde el consistorio y para ello creará bolsas de trabajo propias, de manera que quienes sean contratados desde este instrumento tengan las mismas condiciones del acuerdo marco de los funcionarios del ayuntamiento.

Otro de los temas que preocupan al candidato de Unidas Izquierda Unida Podemos es la vivienda que, según asegura, empieza a ser un problema en Ciudad Real. Según denuncia, ahora mismo desde el consistorio no se está ofreciendo alternativas habitacionales asequibles a muchas de las familias vulnerables de la ciudad ni tampoco a las personas que vienen de fuera a estudiar o trabajar.

Es por ello que cree que se podría llegar a "un consenso social" en la ciudad, para, mediante medidas fiscales, poder intervenir para que el precio del alquiler baje. "Nosotros queremos que todas las viviendas vacías posibles salgan al alquiler mediante incentivos tanto a los propietarios como a las personas que quieran alquilar para que el alquiler sea asequible y no se coma la mayoría de los ingresos de las familias trabajadoras".

Esta misma medida podría aplicarse, según Aguas, al alquiler de los locales comerciales, que "están en pocas manos" y son "una dificultad" para que los negocios puedan durar en el tiempo.

LAS GAFAS DE TURISTA

De otro lado, el candidato de Unidas Izquierda Unida Podemos, que le gusta ponerse "las gafas de turista", reconoce que la ciudad no está todo lo limpia que debería de estar ya sea --ha dicho-- por falta de trabajadores o por la poca concienciación de los ciudadanos. Es por ello que considera que el ayuntamiento debería concienciar más en este aspecto.

Otra medidas que Ángel Aguas ha puesto encima de la mesa en este sentido es reutilizar el agua residencial para limpiar las calles, al tiempo que ha apostado por incentivar a los locales comerciales para que tengan una apariencia "más atrayente" y que no parezca que están cerrados y abandonados.

También el candidato se ha mostrado a favor de la Zona de Bajas Emisiones al considerar que es "algo beneficioso" para la salud de las personas de la ciudad, a las que, a su juicio, hay que darlas la información suficiente para que conozcan en qué consiste.

Para todo ello, Unidas Izquierda Unida Podemos sale en esta campaña a "ganar" y con el objetivo de revalidar sus "mejores" resultados que se dieron en 2015 en el seno de Ganemos Ciudad Real. Así, la candidatura de Aguas ofrece una candidatura que cuenta con la "frescura" de personas que sí conocen la ciudad y tienen una experiencia política de base.

"Creo que nosotros podemos aportar el no instalarnos en la política", apunta Aguas, quien manifiesta que su candidatura aporta "ilusión" ante la "parálisis" que ha supuesto esta legislatura el pacto entre PSOE y Ciudadanos que ha provocado, según criticado, el abandono de la participación ciudadana o el abandono del trabajo con los sindicatos presentes en el ayuntamiento.

"No ha habido diferencia entre el pacto PSOE-CS con el PP", ha advertido Aguas, quien ha afeado que durante este tiempo se haya estado "ninguneando" a la oposición, algo a lo que se compromete no hacer.

DISPUESTO A PACTAR PERO NO A DAR UN CHEQUE EN BLANCO

El candidato de Unidas Izquierda Unida Podemos también se ha pronunciado sobre la política de pactos, admitiendo que en los tiempos que corren ningún partido puede pensar que va a gobernar por mayoría absoluta, de manera que sí opina que van a ser necesarios pactos. "Nosotros por naturaleza tendríamos que pactar con el PSOE", aunque es cierto --ha avisado-- que tendría que ser sobre un programa concreto y no "un cheque en blanco".

"Estamos abiertos a todo", porque lo que le interesa es que las políticas municipales estén al servicio de las familias más vulnerables, que son a las que más representa su formación, ha comentado Aguas, quien sostiene que si "los ciudadanos con sus votos nos piden que lleguemos a un acuerdo de gobierno, pues si llegamos a un acuerdo de programa que represente a las familias trabajadores de la ciudad, pues claro que asumiremos esa responsabilidad".

No obstante, Aguas teme que el PSOE de Ciudad Real, liderado por Pilar Zamora, "como pueda", no llame en primer lugar a la puerta de Unidas Izquierda Unida Podemos. "No seremos los primeros", se ha mostrado convencido.