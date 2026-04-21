Agustín Durán, Fran Pati, Jesús Arenas, Marina Lentisco y Lidia Peña en la nueva apuesta por el humor de Estival 2026

Cartel de la velada de comedia organizada por Estival Cuenca. - ESTIVAL CUENCA

CUENCA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 15ª edición de Estival Cuenca dejará espacio a una nueva propuesta dedicada al humor en una velada que combinará monólogos, música, comedia rural y talento castellanomanchego. La cita tendrá lugar el viernes 3 de julio a las 20.00 horas en el Escenario Ágora del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca.

En ella intervendrán Agustín Durán (Picón, Ciudad Real), Fran Pati (La Roda, Albacete), Jesús Arenas (Villarrobledo, Albacete), Marina Lentisco (Cuenca) y Lida Peña (Torreperogil, Jaén), según han informado los organizadores del Estival por nota de prensa.

La velada comenzará con el espectáculo 'Dos mujeres muy rurales' que protagonizarán las jóvenes Marina Lentisco y Lidia Peña. Ambas intérpretes, formadas en arte dramático y con experiencia en teatro, monólogos y creación escénica, presentan una propuesta humorística que explora lo cotidiano desde una mirada fresca, crítica y profundamente vinculada a lo popular.

Lidia Peña, actriz y cómica que inició su trayectoria tras formarse en Madrid y especializarse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, ha desarrollado una carrera en teatro, cortometrajes y monólogos tanto en España como en distintos países europeos, obteniendo diversos reconocimientos escénicos. En sus textos aborda con ironía y cercanía temas relacionados con la vida adulta y las contradicciones de la sociedad actual.

Por su parte, Marina Lentisco, actriz y música nacida en Cuenca, cuenta con una trayectoria vinculada a la creación escénica contemporánea. Entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Buero a Mejor Actriz y Cantante y ha participado en numerosas producciones teatrales combinando interpretación, dirección y creación artística en proyectos propios y colaborativos.

Tras este primer espectáculo Especial Humor manchego by Gacha's Comedy, una propuesta que reúne a los anteriormente citados Fran Pati, Agustín Durán, y Jesús Arenas. El espectáculo mezcla monólogo, música y humor costumbrista para reivindicar con ironía la vida en los pueblos y las peculiaridades de la llamada España rural. En el mismo se presenta un montaje que combina humor cotidiano, identidad manchega y referencias a la cultura popular, con una duración aproximada de cerca de dos horas, dirigido a todos los públicos.

El cartel reúne a tres de los humoristas más conocidos del panorama cómico de Castilla-La Mancha.

Agustín Durán se ha convertido en uno de los cómicos, músicos y presentadores más populares de la región gracias a su humor costumbrista y musical inspirado en la vida rural manchega. Además, muestra una destacada presencia en televisión, radio y redes sociales.

Por su parte, Fran Pati se ha consolidado como monologuista y guionista dentro del circuito nacional de comedia. Así, ha actuado en teatros, festivales y espacios televisivos dedicados al stand-up.

Completa el elenco Jesús Arenas, actor, humorista y clarinetista bien conocido en Estival Cuenca, ya que es la cuarta ocasión en la que actúa en el festival internacional conquense. En su performance combina monólogo, improvisación y música en directo en espectáculos que mezclan teatro y comedia con una fuerte conexión con el público.

Las entradas para ambos espectáculos tienen un precio de 20 euros en venta anticipada y 25 euros general.