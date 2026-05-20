Aike critica contratación del exalcalde de Fontanar por Ayuntamiento Guadalajara mientras este defiende su legalidad

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GUADALAJARA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Aike en el Ayuntamiento de Guadalajara ha solicitado que se "depuren responsabilidades" por la contratación directa del exalcalde de Fontanar Víctor San Vidal como operario del área de Cultura, al entender que podría incumplir la pena de inhabilitación especial que pesa sobre él tras una condena por malversación de fondos públicos, mientras que el Ayuntamiento de la capital sostiene que dicha incorporación "es plenamente legal" al tratarse de un puesto laboral que no implica ejercicio de autoridad ni desempeño de cargo público.

Según ha denunciado Aike en un comunicado, la concejala delegada de Recursos Humanos, Isabel Nogueroles, firmó el pasado 13 de mayo la contratación de San Vidal como Operario de Cultura.

El grupo municipal recuerda que el exregidor fue condenado por un delito continuado de malversación de fondos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en una sentencia de 2025 que incluía una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Aike sostiene además que San Vidal cuenta con "dos sentencias más", una por agresión y otra por acoso laboral a una trabajadora municipal durante su etapa como alcalde de Fontanar, y considera improcedente que pase a formar parte de la plantilla municipal del área de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.

Por ello, la formación liderada por Susana Martínez ha remitido un requerimiento tanto al Ayuntamiento como a la alcaldesa, Ana Guarinos, interesándose por el procedimiento seguido para dicha contratación y reclamando medidas "urgentes" para garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial.

Fuentes municipales, por su parte, han defendido a través de un comunicado la legalidad de la contratación y precisan que la condena impuesta a San Vidal conlleva una inhabilitación especial para cargo público electo o funciones vinculadas al ejercicio de autoridad, pero no le impide desempeñar un puesto laboral ordinario dentro de la administración.

Ante este comunicado, desde el Ayuntamiento subrayan también que el puesto de operario de Cultura no implica funciones resolutivas, responsabilidad política ni ejercicio de potestades públicas, por lo que consideran que la contratación "no vulnera en ningún caso" los términos de la sentencia.

Según ha podido conocer igualmente Europa Press, San Vidal formaba parte de una bolsa de trabajo del Ayuntamiento capitalino y ha sido llamado para un puesto de operario por un periodo limitado, nada que tenga que ver con lo que recoge la sentencia por la que se le condena.