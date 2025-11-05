AIReF recomienda a C-LM presentar un Plan Económico Financiero por posible incumplimiento de la regla de gasto en 2024

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) ha recomendado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha presentar un Plan Económico Financiero (PEF) por un "posible el incumplimiento de la regla en 2024, para corregir la desviación en 2025 y 2026".

Así consta en las recomendaciones del informe sobre los proyectos y líneas de presupuestos de cada comunidad autónoma para 2026 publicado este miércoles por la AIReF con la actualización del cierre presupuestarios de 2023 y 2024 recientemente publicados.

En este sentido, la AIReF eleva el riesgo de desviación en 2025 y estima una desviación superior en 2026, por lo que prevé que el gasto computable en 2026 crecerá en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha un 5%.

Dado el "riesgo" detectado por la AIReF para estos años, el organismo apuntó que sería necesario que la comunidad autónoma castellanomanchega plantease actuaciones y medidas que permitan corregir la desviación apreciada.

"La revisión de los datos de 2023 y 2024 apuntan a un posible incumplimiento de la regla de gasto de 2024 que no se detectó con los datos de avance. De confirmarse esta situación con la publicación del segundo informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda y regla de gasto de 2024, Castilla-La Mancha deberá presentar un Plan PEF por el incumplimiento de la regla en 2024, para corregir la desviación en 2025 y 2026", subraya.

Por todo ello, la AIReF recomienda a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que, en el caso de que tenga que presentar un PEF por el incumplimiento de la regla de gasto de 2024, "incorpore en el mismo medidas suficientes para sustentar unas previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia en todo el periodo, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación".

En otro caso, le recomienda a la Comunidad Autónoma que vigile la ejecución de su presupuesto y adopte, en su caso, "las medidas que estime pertinentes para corregir aumentos por encima de la tasa de referencia".

INFORMES ANTERIORES

Unas recomendaciones que el organismo independiente realiza tras el informe del 10 de abril de 2025 sobre los presupuestos iniciales de ese mismo año, donde apreció que podía existir riesgo de incumplimiento de esta regla, "si bien las desviaciones no eran significativas", por lo que se instó a la comunidad a vigilar la ejecución de su presupuesto, actualizando periódicamente las estimaciones de crecimiento del gasto computable.

También le recomendó adoptar, en su caso, las medidas que estimara pertinentes para corregir aumentos por encima de la tasa de referencia, publicando en su página web el seguimiento de la regla de gasto.

En la respuesta a la recomendación formulada, la comunidad señaló que seguiría vigilando la ejecución del presupuesto, actualizando las estimaciones de gasto computable y, en su caso, adoptando las medidas pertinentes para cumplir la regla de gasto. "No se pronunció sobre la recomendación de publicar en su página web el seguimiento de la regla de gasto", añade la AIReF.

Asimismo, apunta que el pasado informe de 16 de julio sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2025 de Castilla-La Mancha "se siguió observando la desviación de 2025 con un riesgo no elevado, por lo que se creyó conveniente mantener la alerta ya que podría implicar desviaciones más importantes en el futuro".

En ese momento, la AIReF estimaba que en 2026 la comunidad podría cumplir la regla de gasto nacional, al entender que, al estabilizarse el registro neutral de los fondos europeos, en este año se eliminarán las distorsiones de años anteriores. En consecuencia, no formuló recomendaciones.