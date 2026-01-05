Alarilla (Guadalajara) mantiene su cabalgata aérea, pese a la nieve caída durante la noche

Cabalgata de Reyes Magos aérea de Alarilla (Guadalajara). - ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL DE ALARILLA

GUADALAJARA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos volverán a surcar el cielo de Alarilla (Guadalajara) este 5 de enero para protagonizar, si la meteorología no lo impide, una de las cabalgatas más singulares de España.

Así lo ha confirmado a Europa Press, el alcalde de la localidad, Alberto Yáñez, quien ha señalado que, pese a la nieve caída durante la noche, las previsiones apuntan a que el evento podrá celebrarse con normalidad.

Como marca una tradición con 35 años de historia, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán por el aire, descendiendo en ala delta desde el paraje de La Muela, precedidos por sus pajes, que lo harán en parapente, iluminando la noche invernal.

"Ha nevado un poco, pero ha salido el sol y, aunque hará frío, creemos que se va a poder hacer", ha explicado.

Ni la nieve ni el frío suelen impedir que se celebre esta cabalgata, algo que sería diferente tanto si hubiera demasiado viento como nada de viento o bien lloviese en demasía.

La cabalgata aérea, que comenzará en torno a las 18.00 horas, se ha convertido en un referente turístico y cultural, al no conocerse otro lugar donde los Reyes Magos lleguen volando y de noche, con alas y parapentes iluminados.

"Es algo muy peculiar, muy particular y único", ha subrayado el regidor.

El espectáculo, de gran complejidad técnica, cuenta con pilotos de primer nivel, algunos de ellos campeones de España y del mundo, con amplia experiencia en vuelos nocturnos.

Los Reyes descienden en ala delta, mientras que los pajes lo hacen en parapente, utilizando material especialmente adaptado para este tipo de maniobras.

Aunque el Ayuntamiento presta apoyo logístico e infraestructural, Yáñez ha querido destacar que el peso de la organización recae en la Asociación Deportivo-Cultural de Alarilla, con la implicación de buena parte de los vecinos.

"Es una labor de todo un pueblo", ha afirmado, en referencia a las decenas de personas que colaboran en la preparación del evento, desde la iluminación de las zonas de aterrizaje hasta la elaboración de migas, chorizo, caldo o castañas para los asistentes.

Tras el aterrizaje, los Reyes Magos recorrerán las calles en cabalgata, realizarán la tradicional adoración en el belén viviente y culminarán la jornada con la entrega de regalos a los niños del municipio.

El alcalde ha animado a visitantes y curiosos a acercarse a Alarilla y vivir la experiencia en directo.

"Se puede ver en vídeos, pero las sensaciones son a pie de campo, pasando un poquito de frío. Es algo digno de ver", ha concluido, invitando a descubrir una noche de Reyes diferente, donde la magia llega desde el cielo.