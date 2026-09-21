Alatoz (Albacete) se convertirá este fin de semana en referente del circo y la cultura en el medio rural

Alatoz celebrará la III Edición de ERCA. - PP

ALBACETE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alatoz (Albacete) se prepara para acoger durante el último fin de semana de septiembre la III Edición de ERCA, Encuentro Rural de Circo de Alatoz, una iniciativa cultural que continúa creciendo y consolidándose y que permitirá que este municipio de alrededor de 500 habitantes se convierta durante varios días en punto de encuentro para artistas, profesionales, aficionados y visitantes.

El alcalde de Alatoz, Saturnino Mancebo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en las actividades programadas y ha destacado la importancia de que un municipio pequeño sea capaz de acoger una propuesta cultural de estas características.

Mancebo ha señalado que "ERCA demuestra que la cultura, el arte y las iniciativas innovadoras también tienen un espacio protagonista en nuestros pueblos y que el medio rural tiene capacidad para organizar actividades de calidad, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para nuestros municipios".

La programación de esta tercera edición incluirá espectáculos de calle, pasacalles, talleres profesionales y abiertos a todos los públicos, zona de fuego, mercado de artesanía y actividades nocturnas, además de diferentes propuestas destinadas a favorecer la convivencia y la participación de vecinos y visitantes.

Uno de los principales actos será la Gala Profesional de Circo, que tendrá lugar el sábado a las 20.00 horas en el Frontón Municipal de Alatoz. Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada en el Ayuntamiento de Alatoz y también en la puerta de acceso antes del comienzo del espectáculo.

El alcalde ha subrayado que ERCA se ha convertido en "una oportunidad para abrir Alatoz al exterior, dar a conocer nuestro municipio y demostrar todo lo que puede ofrecer el medio rural cuando existe iniciativa, ilusión y capacidad de trabajo".

UN MUNICIPIO QUE SIGUE AVANZANDO

La celebración de ERCA se enmarca, además, en la línea de trabajo que el Ayuntamiento de Alatoz viene desarrollando para dinamizar el municipio, mejorar los servicios y generar actividad, apostando por iniciativas que contribuyen a hacer de Alatoz un pueblo más activo, atractivo y con mayor proyección.

En este sentido, Saturnino Mancebo ha puesto en valor "el excelente trabajo que se está llevando a cabo en Alatoz gracias al esfuerzo y la gestión municipal", destacando la importancia de continuar impulsando actuaciones que repercutan directamente en los vecinos y que permitan que el municipio siga avanzando.

El alcalde ha defendido la necesidad de seguir trabajando por los pueblos, aprovechando sus recursos y creando nuevas oportunidades, y ha considerado que iniciativas como ERCA son un ejemplo de cómo la colaboración, la cultura y la participación pueden contribuir a dinamizar la vida de una localidad.

"Estamos orgullosos de que Alatoz vuelva a ser escenario de un encuentro como ERCA y de poder recibir a personas que llegan desde diferentes lugares para disfrutar de nuestro pueblo y de las artes circenses. Queremos que quienes nos visiten se lleven un buen recuerdo de Alatoz y descubran todo lo que podemos ofrecer", ha señalado Mancebo.

El Ayuntamiento de Alatoz invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana en el que el circo, la cultura, la artesanía, la convivencia y la vida en el medio rural serán los grandes protagonistas.