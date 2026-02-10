Albacete acoge este domingo el I Partido 'Pasión por el Campo' entre el Albacete Balompié y el Sporting de Gijón

Presentación de 'Pasión por el campo'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

La Diputación de Albacete y el Albacete Balompié han presentado este martes, en el Salón de Actos del Palacio Provincial, el I Partido 'Pasión por el Campo', una cita que convertirá el Carlos Belmonte en escaparate del compromiso con el mundo rural y en altavoz de un proyecto que utiliza el fútbol como herramienta de cohesión territorial, igualdad de oportunidades y lucha contra la despoblación.

El acto ha contado con la intervención del presidente de la Diputación, SantiAGO Cabañero, y del vicepresidente y consejero delegado del Albacete Balompié, Víctor Varela, además de la participación del director deportivo José Verdú 'Toché', ha informado la Diputación en nota de prensa.

También han estado presentes el diputado provincial de Deportes, Daniel Sánchez, parte del Servicio de Deportes de la Diputación, el diputado Bernardo Ortega (Grupo Popular), personal del staff de Comunicación del Club, representantes de entidades colaboradoras --entre ellas Vanesa Serrano, CEO de Coproyma--, el mítico exfutbolista Urzáiz (representante Víctor San Bartolomé, uno de los últimos fichajes del Alba) que, aprovechando su presencia en Albacete, no ha dejado de asistir a la cita, al igual que algún que otro joven aficionado que no han querido perderse el momento.

UN PROYECTO "MUCHO MÁS QUE FÚTBOL"

Durante su intervención, Cabañero ha subrayado el carácter estratégico de esta alianza: "El Albacete Balompié es mucho más que un club porque se identifica con el territorio, trabaja por él más allá de la competición y con proyectos como éste nos damos la mano para meterle un gol a la despoblación y que nuestro territorio sea un territorio vivo".

El presidente provincial ha recordado que 'Pasión por el Campo' es una iniciativa que permite que el club "salga a nuestros pueblos" y que, al mismo tiempo, los pueblos "vengan a conocer un poco mejor al Albacete Balompié", a través de actividades con el 'mini campo' itinerante, visitas de jugadores y jugadoras, convivencia con niños y niñas, y experiencias en la capital que incluyen visitas a la Diputación, a la Ciudad Deportiva y asistencia a partidos en el Belmonte.

Por su parte, Varela ha puesto el foco en la Diputación como socio clave para llegar más lejos: "Tiene todo el sentido que estemos hoy aquí, en la casa de la provincia, porque venimos a abanderar todo lo que tiene que ver con lo rural. Esto es mucho más que un juego de palabras: es una estrategia".

Ha destacado el papel de la institución provincial "para la activación, para llegar a los pueblos y para poder desarrollar las actividades", agradeciendo también el trabajo de los técnicos y técnicas que acompañan cada desplazamiento, así como de todas y cada una de las entidades que ayudan a hacer posible esta iniciativa a lo largo del año: Globalcaja (como patrocinador principal), Aquadeus, Bodega Santa Cruz de Alpera, Coproyma, Maesante y la Universidad de Castilla-La Mancha, además del acompañamiento técnico de LaLiga a través de su Oficina de Clubes.

Además, ha remarcado la dimensión provincial de la afición, señalando que uno de cada cinco abonados del Alba reside en municipios de la provincia fuera de la capital, y ha añadido el valor del respaldo que el club recibe también desde otras provincias de Castilla-La Mancha. En esa línea, ha anunciado iniciativas específicas para visibilizar ese vínculo, como el reconocimiento 'One Club Fan' a abonados "héroes" de localidades donde sólo existe una persona abonada al Albacete Balompié.

Como han explicado sendos protagonistas, el I Partido 'Pasión por el Campo' tendrá su momento más visible este domingo, 15 de febrero, con motivo del encuentro Albacete Balompié-Sporting de Gijón, que se disputará a las 18.30 horas en el Carlos Belmonte.

La jornada combinará el partido con actividades antes y durante el descanso. En la 'previa', (desde las 15.30 horas) se disfrutará de la instalación del mini campo itinerante en el entorno del estadio (zona de taquillas), con actividades dinamizadas para familias (juegos, partidillos, concursos y animación), y reparto de camisetas conmemorativas.

Entre las acciones más simbólicas, niños y niñas (representando a municipios de la provincia) acompañarán a los futbolistas de ambos equipos en la salida al campo, un gesto que Varelaha agradecido también al Sporting de Gijón por su colaboración.

Durante el descanso, habrá concursos (incluidos lanzamientos a portería desde el centro del campo), sorteos y animación, además de un acto de carácter lúdico y de reconocimiento a esos 'héroes' que son el único abonado del Alba en seis pueblos de la provincia.

Además, el jugador que ejerza para ese encuentro la capitanía, lucirá un brazalete conmemorativo y el equipo jugará con la equipación que representa en sus colores los campos y paisajes de La Mancha.

Asimismo, el vicepresidente y consejero delegado del club ha anunciado una promoción de entradas a 15 euros (excepto zonas hospitality) con el objetivo de reforzar la asistencia y "presentar el ambiente" vivido en la Copa. En colaboración con Globalcaja, se distribuirán además tickets canjeables por entradas a través de su red de oficinas, destacando su implantación en el medio rural.

UN MARCO INSTITUCIONAL PARA PRESENTAR A LOS FICHAJES DE INVIERNO

La presentación del I Partido 'Pasión por el Campo' ha servido también para reforzar el vínculo entre el club y la provincia con un gesto significativo: el Albacete Balompié ha querido presentar en el Palacio Provincial a sus incorporaciones del mercado invernal, de la mano de su director deportivo, Toché.

En ese espacio, los nuevos jugadores han transmitido un mensaje común: ilusión, rápida integración y ambición colectiva. Samu Obeng ha señalado que su adaptación "ha sido muy fácil" gracias al grupo y al club, celebrando su estreno goleador y recordando el impacto de su llegada en plena épica copera. Eduard Cedeño se ha mostrado "muy positivo" con su recuperación y con ganas de regresar cuanto antes para sumar a un vestuario que define como una "familia".

Luis López, central con experiencia, ha explicado que el proyecto y los valores del Alba fueron decisivos y que trabaja para estar "más pronto que tarde" sobre el césped. Martín Fernández ha destacado su ilusión por competir en esta liga y sus cualidades de equilibrio, orden y asociación, convencido de que el equipo puede mirar "para arriba".

Víctor San Bartolomé ha subrayado la confianza recibida desde el primer día y su voluntad de ayudar en un equipo que compite "hasta el final". Y Álex Rubio, apuesta de futuro, ha agradecido la confianza del club y su decisión de recalar en el Alba por la convicción en el proyecto y la historia de la entidad.

UN ORGULLO COMPARTIDO

El presidente de la Diputación ha felicitado al club por su trayectoria reciente y poniendo en valor "los valores" mostrados en una Copa del Rey que ha proyectado el nombre de Albacete: orgullo, fe, trabajo, humildad y constancia. "Enhorabuena a la propiedad, al cuerpo técnico y a los jugadores", ha señalado, deseando también a las nuevas incorporaciones que se sientan "como en casa" en una provincia "que os quiere y os va a apoyar". Además, ha regalado a cada uno de los nuevos jugadores una navaja típica de Albacete en un momento no exento de bromas y complicidad.

Con su apoyo al I Partido 'Pasión por el Campo', la Diputación y el Albacete Balompié consolidan una alianza que une deporte y territorio para que el fútbol sea, también, una herramienta de futuro para los pueblos: más oportunidades, más orgullo de provincia y más comunidad.