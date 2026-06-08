Albacete acoge este sábado la concentración de cortadores de jamón a beneficio de la Fundación Acepain

Presentación de la VIII edición de la Concentración de Cortadores de Jamón a beneficio de la Fundación Acepain. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales de Albacete, Llanos Navarro, y la directora de la Fundación Acepain, Joaqui Alarcón, junto a los organizadores del evento Alejando Gómez y el investigador Carlos Alonso, han presentado la VIII edición de la concentración de cortadores de jamón a beneficio de esta entidad que tendrá lugar este sábado, día 13, de 19.00 a 22.00 horas, en la explanada del Pincho de la Feria, contando con la participación de más de 50 cortadores de jamón de diferentes puntos del país, entre otros atractivos.

Llanos Navarro ha animado a la ciudadanía a acudir a esta cita de "convivencia, amistad, celebración, participación y solidaridad" y hacer gala una vez más de su carácter solidario y su compromiso con la investigación contra el cáncer, convencida de que nuevamente será todo un éxito de participación y recaudación.

La concejala ha puesto en valor el gran trabajo diario que realiza la Fundación Acepain para recaudar fondos con destino la investigación contra el cáncer gracias a la generosidad de los ciudadanos, recordando que desde su constitución como asociación en 2025 ha conseguido recaudar más de dos millones de euros.

Llanos Navarro ha felicitado a los más de 50 cortadores de jamón que participan en esta VIII edición, a los colaboradores y voluntarios por su contribución altruista a esta gran causa y a la construcción de "un Albacete mejor donde vivir y una ciudad que es ejemplo de solidaridad".

La concejala ha explicado que durante la VIII edición de esta concentración se podrán degustar platos de Jamón, Queso o Chorimorci, además de la tapa de champiñón encurtido, con música en directo y rifas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Llanos Navarro ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá apoyando este tipo de iniciativas en las que la gastronomía y la solidaridad en torno a la investigación contra el cáncer se dan la mano, haciendo referencia al lema de la Fundación Acepain para recordar que "sin investigación, no hay futuro, no hay vida".

La concejala ha asegurado que "apostar por la investigación es apostar por la vida, por la esperanza y por nuevas oportunidades para quienes conviven con la enfermedad y para sus familias", señalando que "Albacete es una ciudad solidaria y comprometida con sus vecinos y vecinas para causas tan loables y necesarias, como es intentar mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto".

Por su parte, la directora de la Fundación Acepain, Joaqui Alarcón, ha agradecido al Ayuntamiento su apoyo constante a esta iniciativa, así como a todos los cortadores de jamón que participan en esta VIII edición, deseando que se superen los 23.000 euros recaudados el pasado año, ya que la recaudación irá íntegramente destinada a la contratación de investigadores en la Facultad de Farmacia de Albacete.

El catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete e investigador, Carlos Alonso, ha destacado la importancia que tiene la investigación para conseguir que el cáncer sea "no tan malo como lo es ahora", asegurando que "los científicos estamos en los laboratorios y necesitamos el apoyo de la sociedad.

En este sentido, Carlos Alonso ha asegurado que "la ciencia necesita a la sociedad", pidiendo a la ciudadanía que acuda a la VIIII edición de la Concentradores de Jamón a beneficio de la Fundación Acepain "porque igual de importante es que vengáis como que estemos nosotros en os laboratorios".