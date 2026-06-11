Albacete acogerá el 17 de octubre el Festival Lunatikko 90's bajo el lema 'Toda una vida en un día'

Presentación de Lunatikko 90's . - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado en rueda de prensa la primera edición del Festival Lunatikko 90's, una nueva propuesta cultural y de ocio que llegará a la ciudad el próximo 17 de octubre y que, debido al extraordinario éxito de acogida registrado en sus primeras semanas, ha ampliado su aforo trasladando su ubicación inicial de la Caseta de los Jardinillos al Recinto Ferial.

Durante la presentación, en la que ha estado acompañada por los promotores y organizadores del evento, Javier Hernández, Wences Martínez y Carlos García, Serrallé ha destacado que "estamos ante una iniciativa que nace de la ilusión, del trabajo y de la apuesta decidida de personas que creen en Albacete y en su capacidad para seguir creciendo como ciudad referente en cultura y ocio".

La responsable municipal de Cultura ha subrayado que "cuando un evento necesita crecer incluso antes de celebrarse por primera vez, estamos ante algo que trasciende lo habitual, y el traslado al Recinto Ferial es la mejor prueba de que el Festival Lunatikko 90's ha conectado con el público y de que existía una demanda real para una propuesta de estas características".

En este sentido, Elena Serrallé ha señalado que "la cultura también es encuentro, emoción, recuerdos compartidos y oportunidades para seguir construyendo ciudad", añadiendo que "desde el Ayuntamiento creemos firmemente en una Albacete viva, dinámica y abierta a nuevas iniciativas que amplíen la oferta cultural y generen actividad económica, empleo y oportunidades".

La concejala ha querido agradecer expresamente el esfuerzo realizado por Javier Hernández, Wences Martínez y Carlos García, destacando que "detrás de cualquier gran evento hay meses de trabajo silencioso, de planificación, de asumir riesgos y de apostar por una idea cuando todavía es solo un proyecto".

La edil ha destacado además que el crecimiento experimentado por el festival antes incluso de su celebración "es una magnífica noticia para Albacete, porque demuestra que existe un público dispuesto a respaldar propuestas de calidad y confirma que nuestra ciudad tiene capacidad para albergar eventos de primer nivel".

EL FESTIVAL LUNATIKKO 90'S LLEGA A ALBACETE

El Festival Lunatikko 90's se celebrará el sábado 17 de octubre a partir de las 16.00 horas en el Recinto Ferial y ofrecerá una experiencia musical centrada en los grandes éxitos de los años noventa, una década que marcó a toda una generación y cuya música continúa ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva.

Las puertas abrirán a las 15.00 horas y la programación musical comenzará a las 16.00 horas, prolongándose hasta la media noche.

El cartel reúne a destacados artistas internacionales y nacionales que protagonizaron algunas de las canciones más emblemáticas de aquella época. Encabezan la programación nombres tan reconocidos como Kate Ryan, Dream Team, Netzwerk, Ice MC, Sylver, Tina Cousins y DJ Neil, acompañados por un amplio elenco de DJs y artistas vinculados a la cultura musical de los años noventa y principios de los dos mil.

Junto a ellos actuarán Raul Antón y Vizcaíno DJ, Javi MTM, Raúl C, Chus S.O.S., Efe + Efe y Yeyo4U, entre otros, en una jornada concebida para ofrecer más de ocho horas de música, espectáculo y entretenimiento en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Bajo el lema 'Toda una vida en un día', el festival aspira a convertirse en una experiencia intergeneracional capaz de reunir a miles de personas en torno a la música, los recuerdos y la celebración compartida de una época que marcó la historia reciente de la cultura popular.

La organización ha informado de que las entradas estarán disponibles el próximo martes 16 de junio a las 20.00 horas, a través de globalentradas, al precio de 49,90 euros. Además, la entrada incluye una consumición gratuita, canjeable entre las 16.00 y las 17.00 horas, coincidiendo con la apertura del recinto. Tras agotarse las localidades previstas para la ubicación inicial, la organización ha puesto a disposición del público un nuevo cupo de entradas gracias a la ampliación de aforo que permite el Recinto Ferial.

Con esta primera edición, Lunatikko 90's inicia su andadura con el objetivo de consolidarse como una de las grandes citas musicales del otoño en Castilla-La Mancha y seguir contribuyendo al crecimiento cultural, social y económico de la ciudad de Albacete.