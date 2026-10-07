Albacete acogerá el Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Equipos de Club desde este domingo

Presentación del Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Equipos - DIPUTACIÓN ALBACETE

ALBACETE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Villaescusa, ha puesto en valor el importante crecimiento y la "extraordinaria salud" de la que goza el ajedrez en la ciudad, "de manera especial desde que el presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, Facundo Castelli cogiera las riendas", durante la presentación del Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Equipos de Club que se celebrará este domingo y este lunes, 11 y 12 en el Centro Ágora.

En este sentido, Villaescusa ha recordado los diferentes campeonatos que se han venido celebrando durante los últimos años y la presencia permanente de torneos locales, provinciales, regionales y nacionales en la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, Villaescusa se ha referido a las diferentes iniciativas desarrolladas para acercar el ajedrez a la ciudadanía, como las partidas rápidas celebradas en los soportales del Ayuntamiento y en los Jardinillos, poniendo en valor la gran labor diaria que realiza la Federación para fomentar este deporte entre los albaceteños.

Acompañado por el presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, Facundo Castello, y el diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha, el concejal ha puesto en valor la colaboración existente entre las distintas administraciones y las federaciones para hacer posible que Albacete vuelva a convertirse en escenario de una competición deportiva de carácter nacional.

En opinión de Villaescusa, el Centro Ágora "reúne las condiciones necesarias" para albergar una competición de estas características, destacando el hecho de que las partidas se vayan a proyectar en una pantalla gigante para facilitar su seguimiento por parte del público.

El concejal ha agradecido a la Federación Española de Ajedrez y a la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha su apuesta por Albacete para la celebración de este Campeonato, asegurando que permitirá "proyectar una vez más la imagen de la ciudad a nivel nacional a través del deporte, y más concretamente del ajedrez".

El Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Equipos de Club está organizado por la Federación Española de Ajedrez, en colaboración con la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Albacete y la Diputación Provincial, en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes (IMD).

La competición se disputará mediante sistema Suizo aplicado a equipos, a ocho rondas. Cada conjunto estará formado por cuatro tableros y la puntuación se establecerá por encuentro, siendo el primer sistema de desempate la puntuación total obtenida por los tableros.

La cita contará con la participación de 50 equipos, integrados por alrededor de 300 jugadores procedentes de diferentes puntos de España, entre ellos 3 grandes maestros y uno ellos el Campeón de España, 11 Maestros internacionales y 28 Maestros FIDE, convirtiendo a Albacete durante estos días en punto de encuentro de algunos de los principales clubes y aficionados al ajedrez del país.