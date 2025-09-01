Albacete acogerá este sábado el Freestyle Motocross con Edgar Torronteras, Mario Lucas o Leo Finni

Cartel del Campeonato de España de Freestyle Motocross que se celebrará en Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Albacete será un año más el escenario del campeonato de España de Freestyle Motocross el sábado 4 de octubre a partir de las 20.30 horas. El evento reunirá a pilotos nacionales e internacionales, como la leyenda del Freestyle Edgar Torronteras, las jóvenes promesas Mario Lucas y Xavier Dols Jabato, y el italiano Leo Finni.

Se trata de "la mayor competición del país y una de las pruebas más importantes de la temporada con muchas novedades y mucho espectáculo", tal y como ha presentado el concejal de Deportes Francisco Villaescusa en rueda de prensa, acompañado por los pilotos Maikel Melero y José Mincha, y Juan Antonio Lafuente por parte de la organización, además del diputado provincial Daniel Sancha.

Además, en esta prueba se decidirá el título entre el piloto albaceteño Maikel Melero y el gallego José Canosa Mincha, que llegan empatados a puntos en la clasificación provisional, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha informado de que "además de la propia competición será un espectáculo familiar, porque contará con el concurso de plegadas 'Best Whip', donde el público elegirá al vencedor, y la 'Daen Chupete's Cup', una carrera para niños y niñas menores de 4 años cuyos familiares podrán inscribirlos a través de la web".

El espectáculo contará con dos instalaciones para dar más dinamismo a la prueba, y todo ello acompañado por una nueva producción de luz y sonido y una espectacular puesta en escena, con pirotecnia, fuegos, DJ en directo y Javier Rufete como maestro de ceremonias.

Las entradas ya están a la venta a través de la página oficial cefmx.com y puntos de venta oficiales. El campeonato cuenta con patrocinadores oficiales como el concesionario de honda SC Motos, Triumph y Aprilia, el Centro Deportivo Enjoy Albacete y el Restaurante la Marteña, además del Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Deportes y la Diputación.

Villaescusa ha recordado que desde el Ayuntamiento y el IMD ofrecen su colaboración para esta propuesta que pondrá un broche de oro a la programación de la Feria Deportiva junto a la Media Maratón. "Esperamos registrar con el Freestyle un lleno absoluto en la Plaza de Toros, como ya sucedió en ediciones anteriores".

Por su parte, Daniel Sancha ha afirmado que el curso comienza con otro gran evento donde colabora la Diputación, "porque son un apoyo al desarrollo económico de la provincia".