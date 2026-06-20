Albacete activa medidas para trabajadores municipales ante la ola de calor y recomienda precaución a la población

Cartel de alerta por altas temperaturas del Ayuntamiento de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento recomienda a todos los ciudadanos aplicar medidas básicas de precaución ante la ola de calor y la alerta amarilla por altas temperaturas activada por la Aemet a partir de mañana: mucha hidratación, buscar ambientes frescos, usar gorra y protección solar, y evitar la exposición en las horas centrales del día. Las medidas deben extremarse para niños pequeños y personas mayores o vulnerables,

Además, se ha activado el protocolo de seguridad para prevenir los efectos del calor sobre trabajadores que desarrollan labores de competencia municipal al aire libre, según ha informado el propio Consistorio por nota de prensa. La concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, señala que "debemos salvaguardar la seguridad e higiene en el trabajo y evitar situaciones de riesgo como los golpes de calor e insolaciones, así como el resto de consecuencias que puedan derivarse del estrés térmico".

Tanto la empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, Valoriza, como la que realiza el mantenimiento de zonas verdes, Ingesan OHL, han recordado a sus trabajadores el protocolo de seguridad y aplican las medidas previstas para garantizar la salud laboral de todos sus operarios.

Hay recomendaciones generales como hidratarse, aplicarse crema solar, cubrirse la cabeza y buscar las zonas de sombra, o no realizar trabajos pesados ni en solitario en horas de mayor carga solar, de 14:00 a 17:30 horas. Además, se adelanta una hora el inicio de algunos turnos.

En definitiva, la concejala recuerda que "los trabajadores no deben correr riesgos innecesarios, por lo que nos comprometemos a adoptar las medidas y entregar los medios precisos". Además, ha gradecido "el esfuerzo y compromiso de todos los operarios" y les ha animado a "autoprotegerse y comunicar inmediatamente el menor síntoma de golpe de calor, porque la seguridad debe ser siempre lo primero".