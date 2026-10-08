Albacete anuncia el concurso para el cartel de la Feria 2027 elegido por votación popular y con 4.000 euros de premio

Presentación del cartel de la Feria. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Feria del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, ha informado de la convocatoria del concurso para elegir el cartel de las fiestas en honor a la Virgen de Los Llanos, al que podrán presentarse autores nacionales y extranjeros y profesionales de entidades empresariales del sector, que optarán a un premio de 4.000 euros para la propuesta ganadora y otros cuatro premios dotados con 600, 400, 300 y 200 euros.

Navarro ha animado a los artistas a presentarse a este concurso, "no sólo por la importante cuantía económica de los premios, sino también por el prestigio profesional que supone ser el autor del cartel de una de las ferias más masivas y reconocibles del mundo, declarada de Interés Turístico Internacional".

Ese año el cartel volverá a ser elegido por votación popular entre las opciones seleccionadas por un jurado, repitiendo así la exitosa iniciativa que se inició la pasada Feia y que contó con la participación de más de 5.000 personas, que votaron "en una fórmula idónea para garantizar la participación y conseguir un cartel del gusto mayoritario".

Desde que se publique en el Boletín la convocatoria y hasta el 4 de diciembre de 2026, cada autor podrá presentar como máximo una obra de técnica libre, que enviarán por correo o entregarán personalmente en el Servicio de Cultura y Festejos situado en el Museo Municipal de Plaza del Altozano, s/n, con un sobre cerrado que contenga los datos personales del autor, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

En caso de que se utilicen recursos externos o se recurra al uso de inteligencia artificial generativa, debe indicarse expresamente, aunque su utilización no constituirá motivo de exclusión.

Los trabajos deberán reflejar los valores de la Feria de Albacete, que el concejal ha identificado como "la participación, la fiesta, la tradición y la proyección exterior de la ciudad".

La ejecución de los carteles podrá ser realizada por cualquier procedimiento, con un formato vertical de tamaño 70 cm x 100 cm, y deberá contener una adaptación a formato horizontal. El cartel debe incluir los textos 'Feria de Albacete. Declarada de Interés Turístico Internacional. Del 7 al 17 de septiembre de 2027', y el escudo oficial de la ciudad.

Los trabajos se presentarán montados a sangre sobre un cartón pluma, sin cristal protector ni marco. En la parte trasera deberá ir pegada la versión horizontal impresa en papel formato A4. En caso de realizar la obra con sistemas informáticos se aportará, además de la reproducción a color, un pendrive con los datos técnicos requeridos.

Se constituirá un jurado con representantes de la Asociación de Diseñadores Profesionales, la Asociación de empresarios de Industrias Gráficas, la FAVA, la Asociación de Fotografía, la Asociación de Prensa de Albacete, técnicos municipales del Servicio de Cultura y Fiestas y de la Universidad Popular, y tres artistas de reconocido prestigio del ámbito del diseño y/o de las artes plásticas. Este jurado seleccionará entre tres y cinco carteles, y a continuación, se abrirá un periodo de participación ciudadana, con una duración mínima de tres días, durante el cual se podrá votar de forma individual a través de los medios habilitados al efecto. El cartel que obtenga el mayor número de votos será declarado ganador del primer premio, y así sucesivamente hasta completar el número de obras seleccionada.

El jurado seleccionará también, de entre los carteles presentados, los que deban formar parte de la habitual exposición en el Museo Municipal.