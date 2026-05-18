Albacete celebra este sábado el 'Día del Salvavidas', una jornada solidaria para fomentar la donación de médula ósea

Presentación del 'Día del Salvavidas' de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 18 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales de Albacete, Llanos Navarro, ha presentado una nueva edición del 'Día de los Salvavidas' organizado por la asociación 'Yo me pido vida', acompañada por la presidenta de la entidad, María Carrilero; el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Pablo Silvestre; y el hematólogo del Hospital General Universitario de Albacete, Juan Ramón Romero.

Llanos Navarro ha puesto en valor la importante labor de sensibilización y apoyo que desarrolla esta asociación, recordando que nació en 2017 como plataforma y que un año después se constituyó formalmente como asociación tras el diagnóstico de leucemia de su impulsora y presidenta, María Carrilero, centrando desde entonces sus esfuerzos en la concienciación sobre la donación de médula ósea.

La concejala ha señalado que "cada año son muchas las personas que esperan una donación de médula ósea para poder luchar contra enfermedades graves como la leucemia", destacando que "aunque los avances médicos son cada vez mayores, muchas vidas siguen dependiendo de la generosidad y solidaridad de quienes deciden dar un paso tan sencillo, pero tan importante".

En este sentido, Llanos Navarro ha explicado que el próximo sábado, 23 de mayo, la céntrica Plaza de la Constitución acogerá una jornada lúdica, deportiva y solidaria con actividades como una master class de zumba, música en directo y propuestas gastronómicas, cuyo objetivo principal es informar y concienciar sobre la importancia de hacerse donante de médula ósea, derribando mitos y ofreciendo información clara y cercana a la ciudadanía.

La edil de Asuntos Sociales ha reiterado el firme apoyo del Ayuntamiento a este tipo de iniciativas solidarias que "fomentan valores tan importantes como la donación, la empatía y el compromiso con los demás", animando a los albaceteños y albaceteñas a participar activamente en esta jornada para informarse, compartir esta causa y, si es posible, convertirse en donantes.

Además, Llanos Navarro ha recordado que todas aquellas personas que no puedan asistir presencialmente también podrán colaborar mediante Bizum al número 07298, ya que toda la recaudación irá destinada íntegramente a la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos del Hospital General Universitario de Albacete, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La presidenta de la asociación 'Yo me pido vida', María Carrilero, ha agradecido el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento y del Colegio de Farmacéuticos para que la IX edición del 'Día del Salvavidas' sea nuevamente una realidad, ya que su celebración contribuye a concienciar a la población sobre la importancia de donar para salvar vidas.

María Carrilero ha explicado que donar médula es muy sencillo y no tiene ningún riesgo para el donante, deseando que la jornada sea todo un éxito y se superen los 30 donantes captados en la edición anterior.

Gracias a la labor realizada por 'Yo me pido Vida', su presidenta ha destacado que se han destinado desde el pasado año un total de 154.000 euros que han permitido la realización de 25 ensayos clínicos de los que se están beneficiando 17 personas.

En este sentido, el hematólogo del Hospital General Universitario de Albacete, Juan Ramón Romero, ha explicado la importancia que tiene estos ensayos clínicos para los pacientes, al tiempo que ha ensalzado el papel destacado de la asociación 'Yo me pido vida' para que sean una realidad,

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Pablo Silvestre, ha recordado que la edad máxima parar donar médula ósea son los 40 años, animando a la población a participar en esta jornada solidaria para incrementar el registro de donantes.

Pablo Silvestre ha asegurado que para el Colegio de Farmacéuticos es un honor poder colaborar por sexto año consecutivo con esta iniciativa para sumar esfuerzos con 'Yo me pido vida' en su objetivo de fomentar la donación de médula ósea.