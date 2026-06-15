Albacete celebrará el día europeo de la música este miércoles y jueves con una programación diversa y participativa

Elena Serrallé presenta una programación diversa y participativa para celebrar el Día Europeo de la Música: "Queremos acercar la cultura musical y llenar Albacete de talento" - AYTO ALBACETE

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado en rueda de prensa la programación organizada con motivo del Día Europeo de la Música, una iniciativa que volverá a convertir la ciudad en un gran escenario abierto para acercar la cultura y poner en valor el talento musical que existe en Albacete.

Durante su intervención, Serrallé, que ha estado acompañada por representantes y participantes de las diferentes asociaciones, entidades, agrupaciones y escuelas de música participantes, ha señalado que "durante unos días, Albacete va a sonar en sus plazas, en sus calles, en sus parques y en algunos de sus espacios culturales más emblemáticos", gracias a la participación de "cientos de alumnos, profesores, músicos y agrupaciones que convertirán la ciudad en un gran escenario".

La responsable de Cultura ha destacado que esta celebración responde a uno de los principales objetivos del Ayuntamiento: hacer de la cultura un espacio de encuentro, convivencia y participación ciudadana. En este sentido, ha asegurado que "el Día Europeo de la Música es una oportunidad para acercar la música a todos los públicos, sacar el talento de las aulas y los escenarios convencionales y compartirlo con la ciudadanía en espacios abiertos y accesibles".

Elena Serrallé ha afirmado que "el Día Europeo de la Música tiene como objetivo sacar la música de los auditorios, acercarla a la ciudadanía y celebrar el talento que forma parte de nuestra vida cotidiana", recordando además que Albacete se suma por quinto año consecutivo a esta iniciativa internacional que cada mes de junio convierte miles de ciudades en puntos de encuentro a través de la música.

La concejala ha explicado que la programación diseñada para esta edición "vuelve a tener un objetivo muy claro: mostrar la riqueza musical de nuestra ciudad y acercarla a todos los públicos", gracias a la implicación de conservatorios, escuelas de música, asociaciones, agrupaciones y artistas que compartirán escenario en una celebración que reconoce el trabajo que se realiza durante todo el año en el ámbito musical.

Asimismo, ha subrayado la apuesta municipal por una programación "diversa, participativa e intergeneracional, capaz de reflejar la pluralidad de estilos y propuestas que conviven actualmente en la escena musical albaceteña".

Durante la presentación, Elena Serrallé ha agradecido expresamente la colaboración y el compromiso de todas las entidades participantes, así como de los profesores, directores, alumnos y músicos que hacen posible esta programación. Asimismo, ha destacado que gracias a todos ellos "el Día Europeo de la Música se ha consolidado como una de las citas culturales más participativas y abiertas del calendario".

DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA

La programación arrancará el próximo miércoles, 17 de junio, con una intensa jornada musical repartida por distintos puntos del centro de la ciudad.

La Plaza del Altozano acogerá, de 11.00 a 13.00 horas, una actuación del Real Conservatorio Profesional de Música de la Diputación de Albacete. Posteriormente, de 18.30 a 19.00 horas, será el turno del Real Conservatorio Profesional de Música 'Torrejón y Velasco', mientras que de 19.00 a 20.30 horas volverá a actuar el Real Conservatorio Profesional de Música de la Diputación de Albacete, completando una jornada dedicada a la formación musical y al talento emergente.

También durante el miércoles, la Plaza Mayor se convertirá en otro de los epicentros de la celebración. En horario de mañana, de 11.00 a 13.00 horas, y de tarde, de 19.00 a 21.00 horas, ofrecerán sus actuaciones las escuelas Amadeus, Minuet, New Art Música y Klavier, acercando al público una muestra representativa del trabajo que desarrollan estos centros de enseñanza musical.

La Plaza de la Constitución acogerá de 11.00 a 13.00 horas la actuación del Aula de Canto Moderno de la Escuela Amadeus. Ya por la tarde, entre las 19.30 y las 22.30 horas, será el turno de los grupos de la Escuela de Música Moderna de la Universidad Popular, que ofrecerán una amplia muestra de estilos.

La música continuará en la calle Marqués de Molins, donde a las 20.30 horas actuará la Unión Musical Ciudad de Albacete, llevando la música de banda a uno de los espacios más transitados de la ciudad.

La jornada del miércoles concluirá en el Parque Abelardo Sánchez, que acogerá entre las 19.30 y las 22.30 horas una muestra de pop-rock protagonizada por grupos de la Asociación AMIGA, una propuesta que permitirá disfrutar de la música en directo en un entorno abierto y cercano.

La programación continuará el jueves, 18 de junio, con una de las citas más destacadas de esta edición. El Parque Abelardo Sánchez será escenario, a partir de las 20.30 horas, del concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, que estará dirigida para la ocasión por el director invitado Javier Artés Beltrán.

Finalmente, la conmemoración del Día Mundial de la Música culminará el domingo, 21 de junio, con la celebración de SONORALMA, V Festival Internacional de Orquestas de Guitarras de Castilla-La Mancha, que tendrá lugar a las 12.00 horas en la sala de exposiciones de la planta baja del Museo Municipal de Albacete.

En esta cita participarán la Orquesta de Guitarras de Madrid, la Orquesta Laudística Daniel Fortea y la Orquesta de Guitarras de Albacete, en una propuesta artística que volverá a situar a la guitarra como protagonista de esta gran fiesta de la música y que pondrá el broche final a varios días de actividades repartidas por toda la ciudad.