Albacete cierra los parques ante la alerta amarilla por tormentas y lluvias y suspende la Feria Infantil

Cartel informativo del aviso. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alerta de nivel amarillo por tormentas y lluvias, activada por la Aemet entre las 14.00 y las 22.00 de este miércoles, y este jueves de 3.00 a 20.00 horas, ha obligado al Ayuntamiento a cerrar los parques y modificar varios actos del programa de Feria.

La previsión local anuncia fuertes rachas de viento para la tarde de de este miércoles y lluvia generalizada durante todo el día. Para este jueves también se prevén lluvias generalizadas durante todo el día, con un pico de lluvia más intenso por la mañana, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Los parques, incluido el Cementerio, se cerrarán a las 14.00 de este miércoles hasta el 18 de septiembre por la mañana, tras la revisión y la subsanación de posibles daños, aunque se podría replantar la apertura si cambia la previsión, dependiendo de la evolución del temporal.

Las actividades feriales que se verán afectadas por el cierre son, tanto este miércoles como el jueves, la Feria Infantil con castillos hinchables prevista de 17.00 a 19.00 horas en el Parque Abelardo Sánchez, y el XXVII Festival Internacional de títeres Ciudad de Albacete que se iba celebrar en el mismo lugar a las 19.00 horas.

Desde el Ayuntamiento se recomienda precaución a la ciudadanía, especialmente en las zonas con árboles de gran porte o donde se puedan producir desprendimientos.