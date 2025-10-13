Albacete convoca una nueva edición de los Premios a la Divulgación de la Investigación y la Cultura Científica Joven

ALBACETE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Emprendimiento, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha informado de la convocatoria de los V Premios a la Divulgación y la Cultura Científica Joven, que esta semana va a ser aprobada por la Comisión Informativa de Empleo, Promoción Económica y Marca Albacete.

Rodríguez de Vera ha señalado que el objetivo de estos premios es "fomentar la cultura científica entre los jóvenes y los centros educativos, reconociendo y apoyando públicamente la labor investigadora y el esfuerzo innovador por jóvenes albacetenses, a la vez que se promueve la orientación hacia la investigación de los centros educativos de la ciudad".

La concejala ha explicado que en esta quinta edición se establecen tres modalidades de premios: En la modalidad A, Premios a la vocación investigadora, se establece un premio de 1.000 euros para un proyecto, finalizado o en desarrollo, del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, por trabajos de investigación en cualquiera de las áreas del currículo de la enseñanza que estén cursando, así como material tecnológico para cada alumno/a participante en el proyecto ganador en esta modalidad.

Esta modalidad incluye un accésit consistente en un ordenador portátil, para la mejor presentación entre los más jóvenes pertenecientes a esta categoría, y material tecnológico para cada alumno/a participante en el proyecto ganador, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

En la Modalidad B, Premios a la Investigación Universitaria en Grado y Posgrado, la edil ha explicado que se establecen dos premios de 1.200 euros cada uno para personal investigador estudiante de grado y postgrado que no haya obtenido el título de doctorado. Un premio irá destinado a los trabajos de investigación en el ámbito de las artes, humanidades, y ciencias sociales y jurídicas, y el otro a los del ámbito de las ciencias, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura.

En la Modalidad C, Premios a la Investigación Universitaria por doctores, se concederán dos premios de 2.000 euros cada uno para personal investigador en formación con título de doctorado. Un premio será para trabajos de investigación en el ámbito de las artes, humanidades y ciencias sociales y jurídicas, y otro para el ámbito de las ciencias, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura.

Además, se incluye un premio extraordinario para el Mejor proyecto científico dirigido por mujeres, dotado con 1.000 euros, destinado a un trabajo de investigación en cualquier área, dirigido y desarrollado por mujeres que concurran a la modalidad B o C, potenciando así el empoderamiento de la mujer.

Rodríguez de Vera ha detallado que la cuantía total para todas las modalidades asciende a 9.400 euros, de los que el Ayuntamiento aporta 7.400 euros (6.400 en metálico y el resto para premios en especie), y 2.000 euros los patrocinadores: Aguas de Albacete (1.000 euros), Fundación Biotyc (1.000 euros) y Grupo Tecon (una tablet).

La concejala de Promoción Económica ha animado a los centros educativos y a los estudiantes de Grado y Posgrado e investigadores en formación a concurrir a estos premios, ya que "el progreso y la modernidad van de la mano de la vocación investigadora, más aún en ciudad como Albacete que apuesta por la innovación y la búsqueda de ideas que avalen el desarrollo económico futuro".