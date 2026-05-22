Albacete convoca los premios municipales 'Creación Joven' que buscan "potenciar la creatividad artística juvenil

Premios de Creación Joven 2025. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Personas e igualdad del Ayuntamiento ha aprobado una nueva edición del Programa 'Creación Joven', para potenciar el desarrollo cultural y la creatividad juvenil en todo el municipio.

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, ha informado de esta convocatoria que tiene como objetivo "promocionar la actividad creadora entre jóvenes albaceteños, además de promover una oferta de ocio de calidad y apoyar la cultura juvenil en todas sus facetas", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años, nacidos o residentes en la provincia de Albacete o que desarrollen allí su actividad laboral o académica. El certamen incluye las categorías de literatura (cuento, poesía y micro-relato), cómic, ilustración, fotografía, escenario joven (artes escénicas y danza) y creación audiovisual.

El Ayuntamiento destina a premios 13.600 euros, con cantidades que van de los 250 hasta los 1.000 euros, "lo que permitirá a los ganadores seguir invirtiendo en sus facetas artísticas, además de conseguir que se difunda su obra en diversos ámbitos", ha dicho la concejala.

Para cada uno de los concursos se establecen dos categorías: Talento Joven, entre 14 y 30 años, y Talento Joven Emergente de 14 a 19 años, salvo en Escenario Joven, que sólo se convoca en Talento Joven. Las modalidades de Escenario Joven y Creación Audiovisual permiten presentar propuestas tanto de forma individual como agrupada.

En la categoría Talento Joven Emergente no podrán presentarse los jóvenes que hayan obtenido el primer premio en convocatorias anteriores en el mismo concurso, modalidad y categoría, y en Talento Joven tampoco podrán optar quienes hayan obtenido el primer premio en las dos últimas convocatorias.

Así, la concejala ha incidido en que "se publicará y difundirá el talento artístico en las redes del Ayuntamiento y del Centro Joven. También se va a promover la participación de los ganadores en festivales, eventos, proyectos o propuestas coordinadas desde el Centro Joven, Ayuntamiento y Cultural Albacete. Como cada año se hará una exposición itinerante de las obras premiadas y finalistas, que se difundirán asimismo a través de la revista 'Imagina' que recopila todas las obras destacadas".

Además, los cortometrajes finalistas de Creación Audiovisual se exhibirán en sala, en pantalla de cine, dentro de Abycine, y también en la plataforma online de contenidos de Castilla-La Mancha Media CMMPlay.

El dossier de la convocatoria se distribuirá través del Centro Joven, estará disponible en su página web www.albacetejoven.es, y habrá un reparto masivo a centros de educativos y organismos públicos y privados vinculados con los concursos, para animar a los jóvenes a participar.

Los trabajos se presentarán de forma telemática a través de la web del Centro Joven, y el propio Centro ayudará a los participantes en el proceso en horario de atención al público. El plazo de presentación es de 30 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.