Albacete convocará una oposición para cubrir 18 plazas en la Policía Local

ALBACETE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a convocar un proceso selectivo para cubrir 18 plazas de policías locales que se incorporarán al servicio en nuestra ciudad.

Según ha informado el concejal de Empleo y de Seguridad, Alberto Reina, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las Bases Específicas que regirán esta oposición de acceso libre.

Las plazas vacantes de la Policía Local se cubrirán con personal que serán funcionarios de carrera y pasarán a prestar servicio "una vez superen las pruebas pertinentes y realicen la formación en la Escuela de Seguridad Ciudadana".

Estas plazas corresponden a las ofertas de empleo público de los años 2025 y 2026, "y nos van a permitir mantener y mejorar la operatividad del servicio, porque estamos decididos a dotar a nuestra Policía Local con los mejores medios humanos y también materiales, como pudo comprobarse en la reciente presentación de diez nuevos vehículos híbridos de patrulla"

Quienes deseen hacer las pruebas para formar parte de la Policía Local de Albacete deben ser mayores de edad y tener la nacionalidad española, título de Bachiller o Técnico/a y los permisos de conducción de las clases B y A o A2 También se exige en la convocatoria cumplir las condiciones físicas y psíquicas precisas para ejercer adecuadamente las funciones, carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos, y no haber sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Tendrán que superar una prueba de aptitud física, para comprobar las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia, con carreras de velocidad y resistencia, salto de longitud con los pies juntos y lanzamiento de balón medicinal.

La prueba de conocimientos consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas de las materias que figuran en el temario de la convocatoria.

La prueba psicotécnica consistirá en una entrevista y dos test dirigidos a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para el desempeño de las funciones de su categoría: un test de inteligencia general o aptitudes para valorar la capacidad verbal, numérica y espacial, atención y percepción, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa, resistencia a la fatiga intelectual y memoria visual; y otro test de personalidad y capacidades para valorar la estabilidad emocional, autoconfianza, habilidades interpersonales, capacidad de adaptación a las normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Por último, los aspirantes deben superar un reconocimiento médico para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en el cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria.

MUNDIAL DE FÚTBOL

De otro lado, el Ayuntamiento de Albacete ha autorizado a los establecimientos hosteleros de la ciudad a instalar televisiones en las terrazas de sus terrazas en la vía pública durante los Mundiales de fútbol que hoy comienzan, de modo que sus clientes puedan ver allí los partidos.

La Junta de Gobierno Local ha accedido a la petición en este sentido de la Asociación de Empresarios de Hostelería, y así, a partir de hoy día 11 de junio y hasta el 19 de julio podrán instalarse aparatos de televisión en las terrazas, exclusivamente para los partidos que juegue la Selección Española, además de las semifinales y final.

Como ya ha ocurrido en eventos anteriores, la autorización se limita al horario habitual de cada terraza y establecimiento, por lo que lo que ningún caso se modifica el horario de cierre. A partir de las doce de la noche debe suprimirse el sonido de los televisores, con independencia de que el partido haya o no terminado.

Además, en la Zona de Protección Acústica Especial los establecimientos podrán instalar los aparatos, pero sin sonido.

ESCUELAS INFANTILES

Por otro lado, el concejal de Educación, Pascual Molina, ha informado de la adjudicación definitiva de casi 300 plazas de nuevas incorporaciones en las siete Escuelas Infantiles del Ayuntamiento.

La red de Escuelas Infantiles distribuidas por toda la ciudad atiende en total a 500 niños y niñas, sumando los que continúan de años anteriores, en "una apuesta decidida por garantizar la educación desde edades tempranas, el apoyo a las familias y la conciliación laboral y familiar en nuestra ciudad".

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la relación definitiva de solicitudes baremadas con plaza, así como la lista de espera que se aplicará si se produjeran bajas o modificaciones.

Siguiendo el calendario de matriculación establecido, el pasado 21 de mayo se había publicado una lista provisional y se abrió un plazo para presentar reclamaciones ante el Consejo Escolar de la Escuela solicitada. Una vez resueltas dichas alegaciones por los Consejos Escolares, se han aprobado las plazas definitivas de nuevas matriculaciones.

TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN

Asimismo, el Ayuntamiento ha aprobado diversas modificaciones que afecta al tráfico y la señalización en las calles, "para mejorar la fluidez, la seguridad de peatones y conductores y la accesibilidad", según ha informado el concejal de Movilidad, Francisco Navarro.

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a una serie de propuestas, que responden en buena medida a informes de la Policía Local y también a peticiones vecinales y de colectivos.

En primer lugar, en el entorno del Hospital General van a ampliarse las plazas reservadas a vehículos de personas de movilidad reducida, señalizando dos nuevas plazas justo antes del cruce de la calle Francisco Javier de Moya con calle Laurel, en el lado derecho según sentido de circulación. Cada plaza de 5 metros de longitud estará dotada en su parte posterior de un espacio libre de 3 metros.

También habrá otras dos nuevas plazas reservadas antes del cruce de la calle Arquitecto Fernández con calle Magallanes en el lado derecho, con motivo de las obras realizadas en la calle Magallanes, y otra plaza en la carretera de Valencia delante del número 19

Además, se va a instalar una cámara de vigilancia con router y placas fotovoltaicas en el cruce de la Avenida de España con la AB20, donde se ha ubicado un Mirage conmemorativo de la tradición aeronáutica de Albacete.

En la calle Doctor Ferrán 80, entre la puerta de acceso al Colegio Pemán y el paso de peatones junto al Pasaje Quito, se instalará un banco y un aparcamiento para bicicletas con cuatro horquillas modelo U invertida, El objetivo es evitar una situación de peligro en la puerta de este centro educativo, al impedir que los vehículos suban a la acera, y también fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y atender a las necesidades de movilidad de alumnos y profesores para asistir a las clases.