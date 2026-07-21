Albacete da impulso a un nuevo ámbito urbanístico en la calle Mariana Pineda con casi 90 viviendas - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Albacete, Julián Garijo, ha dado a conocer un paso importante para el desarrollo de un nuevo desarrollo urbanístico paralizado desde hace años y que pronto será una realidad, en concreto la Ordenanza de Transformación 10.4, situada en la calle Mariana Pineda del barrio Industria.

El edil ha explicado que "este nuevo desarrollo urbanístico de casi 4.000 m2 de superficie, contará con una zona verde tipo plaza de 1.245 m2 para ocio y esparcimiento con acceso directo desde la calle Mariana Pineda, situándose las viviendas alrededor de la misma. Esta zona de viviendas se construirá sobre una superficie de 2.733 m2, con una edificabilidad de 10.425 m2 para albergar en torno a 85 ó 90 viviendas".

El concejal de Urbanismo ha detallado que "el diseño de la plaza consiste en un tratamiento de zonas pavimentadas y ajardinadas, donde se utilizan distintos colores de adoquines y se dispone de alumbrado público interior, arbolado y un grupo de plantas de pequeña talla, con mobiliario urbano como bancos y papeleras".

Garijo ha recordado que "se trata de un PAU aprobado en febrero de 2003 y cuyo convenio urbanístico fue suscrito en agosto de 2001. Debido al tiempo transcurrido, tras rescatar la tramitación de este ámbito urbanístico, se ha tenido que elaborar durante los últimos meses una modificación de la alternativa técnica, con un nuevo estudio de detalle y un nuevo proyecto de urbanización refundido y actualizado. Para ello se han tenido en cuenta las disposiciones normativas o de las compañías suministradoras, las determinaciones de los técnicos municipales y las recibidas durante la concertación interadministrativa por ejemplo con la Consejería de Bienestar Social en cuanto a accesibilidad".

El concejal ha comentado que "en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo a celebrar el próximo jueves 23 de julio se tratará la aprobación de la modificación de este PAU, incluyéndose posteriormente en el orden del día del Pleno del mes de julio, y en última instancia se procederá a la firma del documento administrativo que recoja tales modificaciones para adendarlas al Convenio Urbanístico. Por último, se elaborará el proyecto de reparcelación, cuya aprobación habilitará el comienzo de las obras, donde se ejecutarán de forma simultánea las de urbanización con las de edificación por la casuística del ámbito".

Garijo ha finalizado explicando que "con esta actuación se dará vida a un solar históricamente abandonado, y se genera nuevo suelo urbano para aumentar la oferta de viviendas en la ciudad, como una de las medidas para contener o reducir sus precios".

DESDOBLAR EL PUENTE DE ACCESO A CAMPOLLANO

De su lado, el concejal de Urbanismo ha informado sobre "un paso decidido y definitivo para poder finalizar la urbanización del ámbito urbanístico del APR-13 a la entrada de Campollano desde el Paseo de la Cuba, y con ello la construcción del desdoblamiento del puente tan necesario y demandado por esta zona industrial de la ciudad".

El edil ha explicado que "uno de los asuntos a tratar en el próximo Consejo de Gerencia de Urbanismo este jueves 23 de julio, será iniciar el procedimiento para la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del APR-13 'Campollano Sur' del PGOU de Albacete, lo que permitirá retirar la condición de agente urbanizador al que la ostenta actualmente, para que su desarrollo continúe mediante gestión directa, es decir, actuando como agente urbanizador el propio Ayuntamiento. Desde el gobierno municipal se ha tomado esta determinación valiente, firme y decidida para desbloquear de una vez por todas esta situación arrastrada desde hace muchos años.".

El concejal ha matizado que "estamos hablando de un PAU aprobado en mayo de 2004, cuyo convenio urbanístico se suscribió en julio de 2005. Tras varios trámites farragosos se iniciaron las obras, interrumpidas hace más de 13 años. Ha habido años de parálisis y procesos judiciales, con situaciones complejas tanto técnica como jurídicamente, y el gobierno municipal ha decidido que la única solución para terminar con esta parálisis y abrir un nuevo camino de finalización de estas obras es acometerlas directamente desde el Consistorio. Para ello ha de retirarse la condición de Agente Urbanizador a la mercantil que actualmente la ostenta, objeto del expediente que se estudiará en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y después en el Pleno ordinario del día 30 de este mes".

Garijo ha aclarado que "la consecuencia de la tramitación de este expediente, si llega a buen puerto, será la pérdida inmediata de la condición de Agente Urbanizador de la mercantil afectada, así como la cancelación de la programación. Hasta llegar a ese momento y dentro de la tramitación hay procesos como el de liquidación de las obras ejecutadas o el de resolver la situación de las garantías y avales, para que finalmente se asuma la ejecución del ámbito por gestión directa el Ayuntamiento, que se subrogará en la condición de urbanizador para finalizar las obras pendientes y redactar el nuevo proyecto reparcelatorio de oficio".

El concejal ha asegurado que "una vez asumida la condición de agente urbanizador por parte del Ayuntamiento, queda garantizada la construcción del puente de acceso a Campollano tan demandado y esperado, además de terminar y poner en uso esta zona de la ciudad que permitirá ampliar la superficie industrial y terciaria disponible".