Albacete destinará 1,3 millones en ayudas a 154 entidades sociales, sociosanitarias, vecinales y de mayores

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este lunes, junto a la concejala de Calidad de Vida y Participación, Llanos Navarro, y la concejala de Mayores, Gala de la Calzada, las ocho líneas de ayudas que el equipo de Gobierno llevará miércoles para su aprobación a las Comisiones Informativas de Personas e Igualdad y de Proximidad, con una dotación global de 1,3 millones de euros destinada a reforzar la labor que desarrollan 154 entidades sociales, sociosanitarias, vecinales y de mayores de la ciudad.

El alcalde ha explicado que las ayudas van dirigidas a los colectivos que más lo necesitan como los de personas con discapacidad, asociaciones sociosanitarias, mayores, vecinos y personas en riesgo de exclusión social, asegurando que estas subvenciones "no son solo cifras, sino oportunidades, proyectos que se harán realidad y manos tendidas a quienes más apoyo necesitan".

En opinión de Manuel Serrano, estas ayudas son un "hito importante para la ciudad" y representan "un paso firme para reforzar el compromiso de este Ayuntamiento con quienes más lo necesitan y con quienes hacen de Albacete una ciudad más justa, inclusiva y solidaria", destacando el papel esencial que desempeña el tejido asociativo en la mejora de la calidad de vida de los albaceteños, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Serrano ha explicado que se destinarán 400.000 euros a infraestructuras destinadas a mejorar los espacios y equipamientos utilizados por asociaciones y colectivos, pasando de 120.000 euros al año a 400.000 para dos años; 310.000 euros para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión, pasando de 200.000 euros a 310.000 euros, lo que supone un incremento del 55 por ciento respecto al inicio del mandato; y 114.000 euros anuales para proyectos de inclusión social, con una dotación de 228.000 euros en el conjunto de la convocatoria plurianual para apoyar a quienes luchan contra la pobreza y la vulnerabilidad.

Asimismo, el alcalde ha señalado que se destinarán 110.000 euros al convenio con Cáritas, incrementando en casi un 40 por ciento la aportación municipal, pasando de 80.000 a 110.000 euros; así como 90.000 euros para subvenciones a asociaciones vecinales, un 50 por ciento más que al inicio del mandato al pasar de 60.000 a 90.000 euros; 75.000 euros para el convenio con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), lo que representa un aumento del 36 por ciento, pasando de 55.000 a 75.000 euros; 60.000 euros para programas dirigidos a personas mayores, con un crecimiento del 20 por ciento; y 60.000 euros para el convenio con Cocemfe para la Oficina de Accesibilidad.

Según ha afirmado Manuel Serrano, "con estas ayudas reafirmamos que nadie queda atrás y que la colaboración con el tejido asociativo es la mejor herramienta para construir una ciudad más humana, más cercana y más fuerte".

De manera más detallada, la concejala de Calidad de Vida y Participación, Llanos Navarro, ha explicado que la convocatoria de ayudas destinada a menores, jóvenes y familias tiene como objetivo facilitar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de acciones y medidas que fomenten la inclusión social de estos colectivos en situación de dificultad o exclusión social, incorporando además la perspectiva de género. Una línea de ayudas que cuenta con una dotación de 228.302 euros, de la que se beneficiarán ocho entidades, con una cuantía media de 28.536 euros.

En relación con las asociaciones vecinales, la concejala ha explicado que la convocatoria está destinada a apoyar la organización de actividades festivas, recreativas, culturales y de sensibilización en materia de participación ciudadana, así como iniciativas de ocio, voluntariado y actuaciones para el mantenimiento y renovación del equipamiento informático de estas entidades, destinando para ello 90.000 euros a 32 asociaciones vecinales, con una ayuda media de 2.812 euros.

Llanos Navarro también ha puesto en valor la importancia de la convocatoria destinada a asociaciones sociosanitarias y de personas con discapacidad, que cuenta con una dotación de 310.000 euros para 46 entidades, con una ayuda media de 6.739 euros.

En materia de infraestructuras, ha explicado que el Ayuntamiento destinará 400.000 euros a una convocatoria dirigida a financiar inversiones destinadas a la construcción, reforma y adquisición del equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad de las entidades.

También podrán subvencionarse los honorarios profesionales derivados de la redacción de proyectos y dirección de obras, inversiones ejecutadas o en ejecución desde el 1 de enero de 2025, así como gastos financieros y de asesoría jurídica vinculados a los proyectos subvencionados. En total, esta línea beneficiará a 39 entidades, con una ayuda media de 10.256 euros.

En cuanto a los convenios de colaboración previstos para 2026, Llanos Navarro ha explicado que se destinará a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA 75.000 euros para seguir impulsando una ciudad más igualitaria, participativa, cercana y sostenible, fomentando el asociacionismo y la participación ciudadana a través de las asociaciones vecinales mediante actividades culturales, formativas, sociales, de voluntariado y ocio.

El convenio con Cáritas Diocesana, por importe de 110.000 euros, estará destinado a financiar el proyecto de prevención e intervención social para personas en situación de riesgo o exclusión social, reforzando la protección social, económica y jurídica de quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, desamparo o urgente necesidad por carencias económicas y problemas sociofamiliares.

En el ámbito de la accesibilidad, Llanos Navarro ha señalado que el convenio con Cocemfe, dotado con 60.000 euros, permitirá continuar desarrollando el Plan de Accesibilidad Universal de Albacete y mantener la Oficina Municipal de Accesibilidad desde la que se impulsan y coordinan las políticas municipales dirigidas a mejorar la accesibilidad en el urbanismo, la edificación, el transporte, los medios digitales y otros ámbitos, favoreciendo la plena integración de las personas con discapacidad y mejorando la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

Finalmente, la concejala ha informado del convenio de colaboración con El Corte Inglés que permitirá seguir desarrollando distintas actividades organizadas conjuntamente con el Ayuntamiento, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y las asociaciones sociosanitarias, entre ellas la Marcha por la Igualdad, la celebración del Día de las Personas con Discapacidad durante la Feria y los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Por su parte, la concejala de Mayores ha informado de la convocatoria dirigida a las asociaciones de personas mayores, dotada con 60.000 euros y destinada a 26 entidades, con una subvención media de 2.307 euros, dirigida a financiar actividades festivas, recreativas, culturales y de envejecimiento activo, además de iniciativas relacionadas con la participación ciudadana, el voluntariado, la igualdad de género, la formación y la información, así como gastos de mantenimiento y renovación del equipamiento informático.

"Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el tejido asociativo de mayores porque sabemos que una ciudad que cuida a sus mayores es una ciudad mejor para todos", ha dicho, para asegurar que el Ayuntamiento continuará trabajando de la mano de las asociaciones, escuchando sus necesidades y apoyando proyectos que permitan que las personas mayores sigan siendo protagonistas de la vida de nuestra ciudad.

En opinión de la concejala, "nuestros mayores no solo forman parte de la historia de Albacete, también forman parte de su presente y seguirán siendo fundamentales para construir su futuro".