Albacete destinará 221.000 euros a mantener los bonos del transporte urbano colectivo

Archivo - El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, en la ruta de bus turístico de la Semana Movilidad Europea 2025. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado este miércoles que se mantendrán como hasta ahora las bonificaciones y descuentos en los bonos del transporte urbano de la ciudad durante todo el año.

Serrano se ha pronunciado de este modo tras aprobar la Junta de Gobierno Local de esta mañana la solicitud de ayudas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el marco de la línea de subvenciones para entidades locales que prestan servicio de transporte urbano colectivo.

De este modo, la junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana solicitar las ayudas directas para el transporte urbano, "de modo que podamos mantener los precios bonificados en los autobuses durante todo este año 2026, como venimos haciendo en los últimos años", según ha informado el alcalde.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado solicitar que se mantengan estas ayudas durante todo este año. De este modo, se mantiene la bonificación del 100% para los niños hasta los 14 años, y se prosigue el 50% en los títulos para jóvenes tanto en bonos de 30 días como anuales. En el resto de bonos y títulos multiviaje, el Estado bonificará el 20% y el Ayuntamiento suplementará ese descuento en otro 20% adicional para alcanzar una bonificación total del 40%.

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la aprobación de los proyectos de mejora de la red de abastecimiento de agua potable en la carretera del Cementerio, así como hacia el polígono industrial de Campollano y en la calle Calderón de la Barca, a propuesta de Aguas de Albacete, que suponen una inversión total de 510.300 euros.

Manuel Serrano, ha señalado que, a través de estos proyectos "buscamos garantizar un suministro seguro y continuo, mejorar la calidad del agua, sustituir tuberías antiguas (como las de fibrocemento) por materiales más seguros y modernos, reduciendo riesgos de contaminación, adaptar la red al crecimiento urbano e industrial y reducir fugas y pérdidas".

En relación al proyecto de mejora de la red de transporte de abastecimiento de agua potable en la carretera del Cementerio de Albacete, Serrano ha explicado que está incluido en el Plan de Inversiones 2026 de Aguas de Albacete, con un presupuesto de 132.381 euros y un plazo de ejecución de 5 meses.

Según ha explicado el alcalde, la actuación en esta red, que discurre por el arcén norte de la calzada y está formada por tuberías de fibrocemento de 100 mm de diámetro, consiste en la sustitución de dicha tubería por otra de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, así como en la renovación de las acometidas existentes, registros y válvulas de corte.

Manuel Serrano ha señalado que la propuesta para mejorar la red de abastecimiento de agua potable hacia Campollano, incluida también en el Plan de Inversiones 2026 de Aguas de Albacete, cuenta con un presupuesto de 125.360 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

NUEVA PISTA DE VOLEY-PLAYA EN EL BARRIO VEREDA

Por otra parte, Serrano ha anunciado la construcción de una nueva pista de vóley-playa en el barrio Vereda, una actuación que supondrá una inversión municipal de 100.000 euros y "que permitirá transformar una antigua y degradada pista de baloncesto de tierra en un espacio deportivo moderno, accesible y de calidad".

Ahora, una vez aprobado el proyecto, habrá que licitar las obras que se llevarán a cabo junto al pabellón Vereda en unas pistas de tierra que existen en la actualidad.

El alcalde ha destacado que se trata de la primera pista de vóley-playa que se ubicará en la ciudad "ya que es un deporte en auge que en la actualidad no cuenta con ninguna instalación de este tipo en nuestra ciudad". De este modo, ha explicado que este proyecto "responde al compromiso firme del equipo de Gobierno con la mejora de los barrios de nuestra ciudad, apostando por infraestructuras útiles, sostenibles y pensadas para las personas".

En este sentido, ha subrayado que la nueva instalación será "pionera en Albacete", reforzando la oferta deportiva municipal y fomentando hábitos de vida saludables entre vecinos de todas las edades.

AYUDAS A PROYECTOS EDUCATIVOS POR VALOR DE 63.000 EUROS

De su lado, el concejal de Educación, Pascual Molina, ha informado de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de las bases y convocatorias de subvenciones para el desarrollo de proyectos educativos en centros de Educación Primaria y Secundaria, así como para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias promovidas por AMPAS y FAMPAS durante el presente año, por valor total de 63.000 euros.

Ayudas que, tal y como ha señalado Pascual Molina, tienen como principal objetivo seguir fomentando la participación de las familias albaceteñas en la educación de sus hijos e hijas.

En relación a la convocatoria de subvención para el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias promovidas por las Ampas y Fampas de Albacete, el concejal ha puesto en valor el firme compromiso que el Equipo de Gobierno mantiene con las asociaciones de padres y madres, consciente del papel tan importante que desempeñan en la comunidad educativa.

Por este motivo, Pascual Molina ha señalado que el Equipo de Gobierno mantiene en 2026 la subida del 50 por ciento de años anteriores en esta convocatoria hasta llegar a los 53.000 euros, recordando que el actual Gobierno Municipal incrementó la cuantía de estas ayudas, pasando de los 512 euros del presupuesto de 2022 que como máximo puede recibir cada AMPA solicitante a los 750 euros actuales. En el caso de las FAMPAS, la cantidad máxima de las ayudas será de 2.500 euros.

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las Asociaciones de Madres y Padres de alumnado de los centros de enseñanza no universitaria, sostenidos total o parcialmente con fondos públicos o privados, del municipio de Albacete y las Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de alumnado del municipio de Albacete a las que pertenezcan aquellas.

Pascual Molina ha señalado que además se destinarán este año 10.000 euros en ayudas para fomentar el desarrollo de proyectos educativos en centros de educación Primaria y Secundaria del Municipio, con una cuantía máxima de 1.000 euros por proyecto.

Según ha señalado el concejal, el objeto de la subvención es impulsar iniciativas destinadas a propiciar la mejora de la sociedad a través de la educación, mediante la financiación de proyectos o actividades educativas a desarrollar en los centros educativos de Primaria y Secundaria del municipio de Albacete.

Los solicitantes podrán ser asociaciones y entidades con personalidad jurídica, que presenten un proyecto o actividad educativa.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, previsiblemente a mediados del mes de abril, y durante 15 días hábiles. En ambos casos, las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva.