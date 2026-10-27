Albacete entregará el 9 de noviembre los reconocimientos por el Día de la Ciudad a Rozalén, Ismael Olivas o Afanion

Presentación de las actividades del Día de la Ciudad de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto a la responsable del Archivo Municipal Almudena Blaya y las concejalas de Turismo y Marca Albacete y de Cultura, Rosa González de la Aleja y Elena Serrallé, ha presentado las actividades del Día de la Ciudad con motivo del 651 aniversario de la firma del Privilegio de Villazgo otorgado a Albacete por el Marqués de Villena.

Albacete se dispone, ha dicho el alcalde, a "compartir la historia celebrando un año más el Día de la Ciudad, que conmemora el momento en que aquella pequeña aldea se convirtió en una gran villa. En cierto modo, podemos decir que el Privilegio de Villazgo introdujo a Albacete en la edad adulta, nos hizo autónomos y por tango responsables de nuestros propios actos. Creo que 651 años después, podemos presumir de una historia fecunda y apasionante".

El acto oficial será el 9 de noviembre a las 18.00 horas en el Teatro Circo, "el gran coliseo de la cultura albacetense, que también es escenario de los principales eventos cívicos y sociales. Será un solemne acto de entrega de reconocimientos al que invitaremos a Justo López Pinar, alcalde de Castillo de Garcimuñoz, donde el Marqués de Villena formalizó el Privilegio en esa misma fecha".

La Banda Sinfónica Municipal dirigida por Luis Miguel Abello interpretará la obra 'Privilegios' de Fernando Bonete y otras piezas musicales, y cerrará el acto con el Himno de Albacete que cumple cien años, acompañada del coro Schola Cantorum, y el Himno de España.

Los reconocimientos de este año a título individual se concederán a la cantante María Rozalén y al bailarín, coreógrafo y director Ismael Olivas, por ser grandes embajadores de la ciudad a través de la música y la danza. A título colectivo, se reconocerá a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion), la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap) y la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Albacete, Afa, "tres entidades que cumplen 30 años de existencia sirviendo a personas que lo necesitan".

El alcalde ha destacado que "todos los reconocidos tienen en común el profundo amor, respeto y cariño que sienten por esta ciudad, así como su importante contribución al engrandecimiento y proyección exterior de la 'Marca Albacete' y de los valores que nos identifican y nos enorgullecen como sociedad".

OTRAS ACTIVIDADES

El acto solemne "no será la única actividad programada en esta celebración histórica. Hemos querido que los ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de otras propuestas culturales, gastronómicas y de reflexión sobre nuestro pasado y nuestro futuro", ha recalcado el alcalde.

Así, justo en la víspera del Día de la Ciudad, el domingo día 8, "reeditaremos la Ruta Gastronómica que iniciamos el pasado año con gran éxito. Bajo el lema 'Albacete Una Historia de Sabores', escenarios como el Teatro Circo, el Museo de la Cuchillería, el Museo Municipal y la Plaza del Atozano servirán de marco a las degustaciones ofrecidas por establecimientos de renombre: los Restaurantes Dallas, Asador Concepción y Ca La Yaya, con postres de la Confitería La Herrera. La recaudación se destinará precisamente a uno de los galardonados en el Día de la Ciudad, Afanion".

El 24 de noviembre la Filmoteca acogerá la proyección comentada del vuelo aéreo a Albacete del año 1929, con los historiadores Vicente Carrión Iñiguez y Aurelio Pretel Marín

Además, la exposición 'La ciudad trazada (1846-2026). De la villa medieval a la ciudad futura' se ubicará en el Paseo de la Libertad del 6 al 27 de noviembre.

Y ahondando en esa reflexión sobre el urbanismo antiguo y actual, habrá durante tres jueves de noviembre un ciclo de conferencias sobre esa temática en el salón de Unicaja de la calle San José de Calasanz.

En definitiva, ha concluido el alcalde, "Albacete aprovecha esta efeméride para seguir haciendo su historia y para celebrar que somos una ciudad que avanza decidida hacia el futuro, sobre las raíces que nos han hecho llegar a ser lo que somos hoy".

"El año pasado celebramos una fecha redonda, el 650 aniversario del Privilegio de Villazgo, y en los últimos meses también hemos conmemorado los 500 años del Señorío de Isabel de Portugal. El próximo 9 de noviembre volveremos a reunirnos en el Teatro Circo en torno a nuestra historia y también en torno a nuestro futuro, reconociendo a personas e instituciones que lo merecen, porque Albacete sigue construyendo su propia historia, y lo hacemos entre todos", ha concluido.