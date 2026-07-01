Albacete invertirá 350.000 euros en la remodelación integral de la Plaza de Carretas

Presentación del proyecto de remodelación integral de la Plaza de Carretas de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este miércoles el proyecto de remodelación integral que el Consistorio llevará a cabo en la Plaza de Carretas con una inversión cercana a los 350.000 euros.

Acompañado por la presidenta de la Asociación de Vecinos Carretas-Huerta de Marzo, Matilde Vivas, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), Carmen Sánchez, la concejala de Barrios, Llanos Navarro, el concejal de Obras Públicas, Julián Garijo, el concejal de Proximidad, Carlos Calero, el gerente de Aguas de Albacete, José Belda, y personas de la empresa Becsa, el alcalde ha explicado que la actuación permitirá "transformar para bien" el espacio urbano, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

En este sentido, Manuel Serrano ha señalado que la Plaza de Carretas incrementará notablemente su superficie útil al trasladarse la actual zona de carga y descarga, pasando de los aproximadamente 700 metros cuadrados actuales a cerca de 900 metros cuadrados, lo que permitirá disponer de un espacio público más amplio.

El alcalde ha señalado que uno de los ejes principales del proyecto será la ampliación de la zona de juegos infantiles, que triplicará su superficie hasta alcanzar alrededor de 150 metros cuadrados, explicando que incorporará elementos de juego más modernos e inclusivos, entre ellos un columpio cuádruple, un carrusel y nuevas instalaciones adaptadas.

Una actuación que, tal y como ha explicado, supone una inversión de 140.000 euros que asumirá Aguas de Albacete para conmemorar sus 20 años de gestión del ciclo hídrico en la ciudad, recordando que hace una década también puso en marcha los juegos infantiles actuales.

Además, el pavimento actual de la Plaza se sustituirá por uno nuevo de adoquín, se crearán nuevas zonas de sombra, habrá más bancos y aparcabicis, se instalará una fuente, se ampliará la zona verde para generar islas de frescor y contará con espacios de estancia que permitirán a las familias disfrutar de un entorno más seguro, accesible y confortable. Asimismo, se eliminarán las barreras arquitectónicas y los cambios de nivel, para mejor la comodidad y la accesibilidad.

Manuel Serrano ha asegurado que esta intervención permitirá convertir la Plaza de Carretas en un auténtico punto de encuentro vecinal, favoreciendo la convivencia, la socialización y el ocio infantil para que siga siendo un lugar donde hacer barrio y compartir espacios de convivencia.

El alcalde ha recordado que esta actuación se suma a otras inversiones que el Ayuntamiento está ejecutando en el barrio Carretas-Huerta de Marzo, como la creación de una nueva zona verde y un parque infantil en el entorno del Depósito del Sol, así como las actuaciones realizadas para mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal en distintas calles de la zona.

El alcalde ha agradecido especialmente el trabajo de la presidenta de la Asociación de Vecinos Carretas-Huerta de Marzo, Matilde Vivas, por ser correa de transmisión entre los vecinos de este barrio y el Ayuntamiento, trasladando las demandas y necesidades del barrio para poder darles respuesta.

Un agradecimiento que ha hecho extensivo a la presidenta de la FAVA, Carmen Sánchez, junto al conjunto de las asociaciones vecinales de la ciudad, por su dedicación desinteresada al servicio de los demás, así como a Aguas de Albacete por su compromiso constante con la mejora de la calidad de vida de la ciudad.

El alcalde ha señalado que todas estas inversiones responden al objetivo del equipo de Gobierno de seguir construyendo una ciudad más accesible, amable e inclusiva, mejorando los espacios públicos de todos los barrios y atendiendo las demandas planteadas por sus vecinos.

Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos de Carretas-Huerta de Marzo, Matilde Vivas, ha agradecido a Ayuntamiento y a Aguas de Albacete que hagan realidad las reivindicaciones del barrio y de sus vecinos.

La presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, que también se ha sumado a este agradecimiento, ha valorado muy positivamente las actuaciones que el Consistorio está llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en parques animándole a seguir trabajando en la misma dirección en beneficio de la ciudadanía.