Albacete muestra su "devoción y cariño" a la Virgen de los Llanos en el 70 aniversario de su coronación canónica

Misa en honor la Virgen de los Llanos de Albacete por el 70 aniversario de su coronación canónica. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina, ha puesto en valor la "profunda devoción y el cariño" que los albaceteños sienten por su patrona, la Virgen de los Llanos, durante su asistencia a la misa que este domingo ha oficiado el obispo de la Diócesis albaceteña, Ángel Román, en la Catedral, para conmemorar el 70 aniversario de la coronación canónica de la Vigen de Los Llanos.

Acompañado por la concejala del equipo de Gobierno, Llanos Navarro, el segundo teniente de alcalde ha felicitado a la Real Asociación de la Virgen de Los Llanos por el "magnífico trabajo" realizado para que los actos conmemorativos de esta efeméride tan especial hayan sido una realidad en la ciudad, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Asimismo, ha puesto en valor "el esfuerzo y la dedicación" que esta asociación realiza durante todo el año para mantener viva la vocación por la Patrona de la ciudad.

En opinión de Alberto Reina, este aniversario ha permitido revivir momentos "muy importantes para la ciudad" y reforzar los lazos de unión en torno a la patrona, asegurando que la Virgen de Los Llanos forma parte de la identidad, las tradiciones y la historia de la ciudad.