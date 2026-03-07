Albacete ofrece una propuesta cultural que visibiliza referentes femeninos y refuerza el compromiso con la igualdad - AYTO ALBACETE

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento de Albacete ha programado para este domingo, 8 de marzo, una jornada que combina cultura, deporte y participación ciudadana dentro de la agenda de actividades impulsada durante el mes de marzo para visibilizar el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

La ciudad acogerá a lo largo del día diversas propuestas abiertas al público que ponen en valor el talento femenino, fomentan la convivencia y refuerzan el compromiso institucional con la igualdad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación comenzará por la mañana con dos actividades deportivas organizadas por el Instituto Municipal de Deportes. De 10.00 a 14.00 horas se celebrará una sesión de defensa personal femenina y tips de bienestar, una iniciativa orientada a fomentar la seguridad, la confianza y el autocuidado de las mujeres a través del deporte y la actividad física.

Posteriormente, a las 12.00 horas, el Pabellón Juan de Toledo acogerá una actividad de baloncesto femenino intergeneracional que reunirá a participantes de distintas edades con el objetivo de promover la práctica deportiva, el encuentro entre generaciones y la participación en un ambiente de convivencia.

A las 10.00 horas, por su parte, tendrá lugar la ruta cultural 'Caminando en femenino', un recorrido urbano con salida desde el Paseo de la Cuba que permitirá descubrir distintos espacios de la ciudad vinculados a referentes femeninos y a la memoria colectiva desde una perspectiva de igualdad. Con una duración aproximada de cinco kilómetros, la actividad contará con guía turística oficial y radioguías.

A las 12.00 horas, el Teatro Circo acogerá el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete junto a la directora invitada Silvia Olivero Anarte, bajo el título Boulanger y su contexto musical. La actuación ofrecerá un programa que pone el foco en la figura de la compositora y pedagoga Nadia Boulanger y en su entorno musical, reivindicando la aportación femenina en la historia de la música. El concierto contará con entrada libre hasta completar aforo.

La programación del 8 de marzo se completará por la tarde con una sesión especial de cine en la Filmoteca de Albacete. A las 18.00 y a las 20.15 horas se proyectará la película Tres amigas, dentro de la programación especial con motivo del Día de la Mujer, una propuesta cultural que invita a reflexionar sobre las relaciones y las experiencias femeninas a través del lenguaje cinematográfico.