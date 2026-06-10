Albacete pide ayuda "permanente" a administraciones para abordar nueve asentamientos de temporeros que hay en la ciudad

Reunión de la Junta Local de Seguridad y la Mesa Interinstitucional sobre inmigración y asentamientos. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a primar en la convocatoria de subvenciones para integración social las actuaciones para dar respuesta habitacional y contribuir a mejorar la situación en la que actualmente se encuentran muchas familias o personas temporeras, y va incrementar las cuantías.

Así lo ha avanzado el alcalde que ha presidido en el salón de Plenos la reunión de la Mesa Interinstitucional sobre inmigración y asentamientos, que ha reunido a representantes de administraciones, entidades sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, asociaciones agrarias y sindicales y representantes de la ciudadanía. En este marco, ha reclamado una respuesta "coordinada, permanente y eficaz entre todas las instituciones competentes".

Después de una Junta Local de Seguridad sobre el mismo tema copresidida por el subdelegado del Gobierno Miguel Juan Espinosa, la Mesa Interinstitucional se ha reunido por tercer año consecutivo, donde el alcalde también ha avanzado que el convenio con el Obispado y Cáritas para uso del Seminario por los temporeros se extenderá por primera durante tres años para darle continuidad. El pasado año se atendió en él a 87 personas.

Serrano, que según informa el Consistorio, ha asegurado que los asentamientos irregulares en varias zonas de la ciudad "son una problemática que lleva más de 20 años enquistada", ha defendido que la actuación integral que se viene desarrollando desde 2024 por diferentes servicios del Ayuntamiento ha conseguido contener nuevas construcciones.

También, ha dicho, ha facilitado el acceso a suministros básicos como el agua o la basura, y se sigue realizando un seguimiento continuo por parte de Policía Local y del Equipo Técnico de Inclusión de todas las personas que los habitan. Se ha facilitado que familias que vivían en los asentamientos se trasladen a viviendas municipales.

"Es un problema complejo, sensible y profundamente humano, porque detrás de cada asentamiento hay personas que terminan viviendo en condiciones inaceptables, sin acceso a servicios básicos, expuestas a la vulnerabilidad, a la exclusión y, en muchos casos, a situaciones de explotación. No puede recaer únicamente sobre los ayuntamientos, porque ninguna administración por sí sola puede afrontar un desafío de esta magnitud.

"Necesitamos una respuesta coordinada, permanente y eficaz entre todas las instituciones competentes y de la mano de la ciudadanía y de las asociaciones que trabajan directamente con estos colectivos.

Es imprescindible reforzar la colaboración entre administraciones locales, autonómicas y estatales, mejorar la planificación de campañas agrícolas, habilitar recursos habitacionales temporales dignos, y garantizar el cumplimiento de la legalidad laboral, actuando desde la prevención y no únicamente desde la urgencia", ha reclamado.

NUEVE ASENTAMIENTOS

Según el Consistorio, en la actualidad hay nueve asentamientos, denominándolos por la referencia a un hito geográfico o edificación próxima: El Salto, Pansalba, Casa de Piedra, Jardín Botánico, Huerta Asprona, Pérgola, Casa Juárez, Altos de Escucha y Portachuelos.

Los de El Salto y Jardín Botánico concentran el mayor volumen de actividad operativa, y representan más del 75% de todas las intervenciones registradas.

Desde el año 2024 ha habido más de 215 intervenciones por parte de la Policía Local, y se han derribado más de 200 construcciones inhabitadas precarias.

"La población en estos asentamientos, sobre todo en el de carretera de las Peñas, aumenta especialmente en las épocas de mayor actividad agraria en los municipios de nuestro entorno, desde la primavera y hasta el mes octubre. Por eso se intensifica el trabajo a nivel de control y limpieza de estas zonas, porque aunque la mayoría trabajadores del campo no realizan sus tareas en nuestro municipio, sino en pueblos más o menos cercanos o incluso en otras provincias, son muchos los que terminan recalando en Albacete y se intenta en la medida de lo posible dignificar los espacios que ocupen y ayudarles con los recursos de los que como Ayuntamiento disponemos".

Así, los Servicios de Limpieza han recogido desde febrero del pasado año más de 226 toneladas, y los servicios sociales del Ayuntamiento trabajan con la población en asentamientos mediante el equipo técnico de inclusión, que cuenta con un trabajador social para dar respuestas habitacionales.

El equipo técnico de inclusión se centra en atender a las personas en su dimensión personal y familiar, y trabaja en red con entidades del tercer sector y otros servicios y administraciones para buscar soluciones a problemas sociales como la empleabilidad, el absentismo escolar o las barreras lingüísticas.

En el Seminario se ofrece un recurso habitacional para trabajadores temporeros con capacidad para 50 plazas, que se suman a los servicios del Centro de Atención a Personas sin Hogar.