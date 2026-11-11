Albacete programa una exposición y un concierto para acercar el legado del escultor José Luis Sánchez

Albacete programa una exposición y un concierto para acercarse al legado del escultor José Luis Sánchez - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado la exposición 'Línea & Forma' y el concierto 'El trazo infinito', dos iniciativas que forman parte de la programación dedicada al artista y escultor almanseño José Luis Sánchez con motivo del centenario de su nacimiento.

Durante su intervención, la edil ha agradecido especialmente la presencia en la presentación de Paloma Canivet, hija de José Luis Sánchez y comisaria de la exposición junto a Sergio Mendoza, así como su colaboración para hacer posible esta conmemoración, reconociendo también el trabajo de ambos para reunir una selección de piezas que ofrece al visitante una mirada cercana al proceso creativo.

Serrallé ha señalado que ambas propuestas permitirán acercar al público la trayectoria de este escultor nacido en Almansa y su aportación a la renovación de la escultura española, subrayando que "queremos que quienes conocen a José Luis Sánchez puedan profundizar en su trayectoria y que quienes se acercan a él por primera vez encuentren una buena ocasión para hacerlo".

En este sentido, ha afirmado que "para Albacete, dedicar espacio y atención a José Luis Sánchez significa reconocer una aportación artística de la que podemos sentirnos orgullosos y asumir el compromiso de darla a conocer". Un compromiso que se concreta en una programación que combina las artes plásticas y la música y que permite conocer al escultor desde perspectivas complementarias, atendiendo tanto a su evolución artística como a la dimensión más personal de su creación.

Serrallé ha agradecido la participación de los intérpretes en una propuesta que amplía la conmemoración al ámbito musical y ha destacado la relación que guarda con la curiosidad del escultor por las distintas artes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala también ha querido recordar el trabajo impulsado este año por el Ayuntamiento, en colaboración con la familia del escultor, para recuperar 'Pórtico', una obra que formó parte del paisaje urbano de Albacete y que, después de mucho tiempo fuera del espacio público, necesitaba una intervención especializada.

Por último, Elena Serrallé ha animado a los albaceteños a participar en ambas actividades y a aprovechar esta programación para descubrir o ampliar su conocimiento del artista, "con curiosidad, sin necesidad de tener conocimientos previos", favoreciendo que esta conmemoración permita acercar su aportación artística a públicos de distintas edades.

Por su parte, la hija del escultor, Paloma Cavinet, ha destacado el interés de acercar al público tanto la obra de José Luis Sánchez como su manera de entender la creación artística, aportando la perspectiva personal de quien compartió su entorno y conoce su legado. Con este propósito, ofrecerá varias charlas y visitas guiadas por la muestra, que permitirán profundizar en las piezas expuestas y en el proceso de trabajo del artista. Estas citas tendrán lugar el 18 de noviembre, a las 17.00 horas, y el 24 de noviembre y los días 2 y 10 de diciembre, a las 18.00 horas.

UNA EXPOSICIÓN Y UN CONCIERTO PARA ACERCARSE AL LEGADO DE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ

José Luis Sánchez dedicó casi setenta años a la creación, durante los que trabajó con materiales y formas diversos y mantuvo una estrecha relación con la arquitectura. Serrallé ha recordado su interés por la experimentación y su manera de entender el arte como una presencia vinculada a las personas y a los espacios que habitan, una concepción que permite comprender tanto su producción escultórica como su atención a la relación entre las distintas disciplinas artísticas.

La primera de las iniciativas presentadas, la exposición 'Línea & Forma. José Luis Sánchez, escultor', abrirá sus puertas el 12 de noviembre en el Museo Municipal de Albacete, situado en la plaza del Altozano, con un acto previsto a las 19.30 horas.

La muestra reúne obras que el artista conservaba en su casa-estudio, piezas que permanecieron junto a él y que permiten recorrer su trayectoria desde la proximidad a su entorno de trabajo y a sus inquietudes creativas.

La exposición podrá visitarse hasta el 13 de diciembre de 2026, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con los lunes cerrado. A través de esta selección, el público tendrá la oportunidad de conocer mejor la evolución de su lenguaje artístico y la relación entre el dibujo, el volumen y el espacio.

La programación continuará el miércoles 18 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Filmoteca Municipal de Albacete, también en la plaza del Altozano, con el concierto 'El trazo infinito'.

Ulises Illán y Nereydas, junto a la soprano Manon Chauvin, protagonizarán este homenaje musical a José Luis Sánchez en el centenario de su nacimiento, al que se podrá asistir con entrada libre hasta completar el aforo.