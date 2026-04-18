Albacete se promociona en Alicante y anima a sus ciudadanos a visitar la ciudad durante todo el año

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, durante la recepción oficial que el alcalde de Alicante, Luis Barcala. - AY ALBACETE

ALBACETE 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado el enorme potencial turístico de la ciudad y el intenso trabajo que el Equipo de Gobierno está liderando para promocionar la ciudad en otros puntos de la geografía española, convencido de que el turismo es un "motor clave" para dinamizar la economía y generar empleo.

Así lo ha señalado Manuel Serrano durante la recepción oficial que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la concejala de Turismo, Ana Poquet, y la de Festejos, Cristina Cutanda, junto a otros miembros de su Gobierno, han ofrecido este sabábado, junto a miembros del equipo de gobierno albaceteño, representantes de grupos folklóricos albaceteños y los Manchegos de la Feria y de Honor 2025.

Una acción promocional bautizada con el nombre de 'Marca Albacete en Alicante' que, tal y como ha recordado, se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre los ayuntamientos de Albacete y Alicante para impulsar acciones conjuntas que refuercen su identidad y potencien su atractivo turístico, devolviendo así la visita que hace un año nos hicieron los representantes de las Fogueres de San Juan.

El alcalde ha explicado que esta acción tiene como objetivo "promocionar la identidad y las tradiciones albaceteñas y pedir a todos los alicantinos que vengan a vernos, en Feria y durante todo el año", asegurando que "hoy es un día grande para Albacete, como lo fue en el año pasado, y un día grande para Alicante", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Según ha señalado Manuel Serrano, "ante quienes plantean tensión, división y de alguna forma ante proponen ideologizar, nosotros lo que hacemos son hermanamientos que nos van bien a las dos ciudades, Alicante y Albacete".

En este sentido, el alcalde ha recordado que "además de la cercanía geográfica y nuestra unión a través del ferrocarril, son miles de albaceteños los que vienen a menudo a la ciudad de Alicante y miles de alicantinos los que vienen a la ciudad de Albacete, sobre todo a nuestra feria, la Feria de Albacete en honor a la Virgen de los Llanos, a nuestra Patrona".

LAZOS DE AMBAS CIUDADES

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto también en valor los lazos que unen a ambas ciudades y la importancia de este convenio para reforzar los vínculos de cultura y de origen de muchas familias manchegas que se afincaron en tierras alicantinas, destacando que "los alicantinos somos los primeros visitantes españoles de Albacete, no solo durante su Feria, mundialmente conocida, sino durante todo el año".

Luis Barcala ha dado la bienvenida a Alicante a la expedición albaceteña, dispuesto a devolver el cariño que Albacete le demostró en su viaje a nuestra ciudad, asegurando que "hoy es un día de honor para Alicante, y un momento para disfrutar de la unión con una ciudad y una tierra hermana".

Según ha explicado Manuel Serrano, la acción promocional de hoy "es una muestra de lo que somos y donde Albacete va a aportar además de la emoción, el color, sus tradiciones, la cultura, la música, la gastronomía".

Concretamente, tras la recepción, el Ayuntamiento albaceteño ha organizado un programa de actividades para que los alicantinos puedan disfrutar de "un trozo de Albacete", con un pasacalles con grupos de folklore de Albacete junto a las Bellezas del FOC, amenizados por la Banda Sinfónica Municipal albaceteña, hasta el Auditorio de 'La Concha', donde tendrá lugar un concierto de música folklórica, poniendo el brocho de oro a la jornada la muestra gastronómica de productos típicos albaceteños que en la Plaza del Ayuntamiento.

Durante la recepción, Manuel Serrano ha firmado en el libro de honor de Alicante y ambos ediles se han intercambiado recuerdos institucionales con motivo de esta jornada promocional tan importante para ambas ciudades.