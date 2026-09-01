Albacete recuperará sus raíces con una recreación histórica de la Feria de 1926

Cartel de la recreación histórica de la Feria de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Feria del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, ha invitado a los albaceteños y visitantes a disfrutar de una de las principales novedades del programa de la Feria de Albacete 2026, como es una recreación histórica de la Feria de 1926 que tendrá lugar el 10 de septiembre, a partir de las 12.30 horas, en los Ejidos y en la explanada del Recinto Ferial, para que viajen un siglo atrás y conozcan cómo era esta celebración y recuperar parte de las tradiciones y costumbres que conformaban su esencia.

Acompañado por la concejala responsable del Museo Municipal de la Cuchillería, Lucrecia Rodríguez de Vera; la socia de la Ronda Algazara, María Eugenia Navarro; y la secretaria, Rosa María Sánchez, y representantes de la Asociación de Los Amigos del Cuchillero, Francisco Navarro ha agradecido a Ronda Algazara "la magnífica idea, la ilusión y el detalle" con los que está preparando esta iniciativa, según ha informado el Ayuntamiento albaceteño en nota de prensa.

Un agradecimiento que ha hecho extensivo al Museo de la Cuchillería y a la Asociación de Los Amigos del Cuchillero por su colaboración en eta actividad que, según ha explicado el concejal, "se presenta como una actividad novedosa dentro del programa de este año, pero en realidad lo que estamos haciendo es traer a 2026 algo antiguo, algo que verdaderamente era la esencia y en lo que consistía la Feria antiguamente" situando la recreación en 1926, hace exactamente 100 años".

RECUPERAR LOS ORÍGENES

Francisco Navarro ha explicado que la propuesta permitirá recuperar los orígenes de la Feria, vinculados especialmente a la Feria ganadera y a la tradicional Cuerda, siempre en honor a la Virgen de Los Llanos, contando además con la imagen del cartel de la Feria de 1926.

Según ha explicado el concejal, la recreación tendrá lugar a partir de las 12.30 horas, contando con la participación de alrededor de 40 personas ataviadas con indumentaria de la época, además de carruajes y caballerías. El desfile partirá de los Ejidos de la Feria y recorrerá todo el espacio de la Cuerda hasta llegar a la explanada del Pincho y la Puerta de Hierros, donde tendrá lugar la representación protagonizada por personajes, intercalada con música en directo, jotas y seguidillas, para finalizar regresando al punto de origen.

En este sentido, Francisco Navarro ha señalado que en la explanada de la Puerta de Hierros se recrearán algunas de las escenas propias de aquella Feria, entre ellas un trato de compraventa de ganado y actividades relacionadas con las navajas y la cuchillería, contando para ello con la colaboración del Museo Municipal de la Cuchillería y de la Asociación de Los Amigos del Cuchillero.

Francisco Navarro ha puesto en valor la dimensión cultural y etnográfica de esta iniciativa, asegurando que "nuestra Feria, la proyección que tiene hacia el futuro, obviamente no tiene nada que ver con los orígenes de cómo era, porque el mundo ha cambiado y con él ha cambiado nuestra Feria, pero ha subrayado la esencia que todos los albaceteños compartimos es importante mantenerla, conocerla y que se conozca y se transmita de generación en generación".

En este sentido, el concejal ha asegurado que se trata de "una de las acciones bonitas que este año vamos a poder disfrutar todos los albaceteños", avanzando que Ronda Algazara ya trabaja en nuevas ideas para futuras ediciones, siempre relacionadas con la recuperación y recreación de las tradiciones de la Feria, por lo que esta iniciativa "es algo que viene para quedarse".

UNA MIRADA A LA FERIA DE HACE UN SIGLO

Por su parte, la socia de Ronda Algazara, María Eugenia Navarro, ha agradecido al Ayuntamiento de Albacete que haya hecho posible este proyecto, explicando que la elección del año 1926 responde también a una circunstancia especial, ya que coincide con el centenario del Himno de Albacete.

Según ha señalado, uno de los principales objetivos de la recreación es acercar a los ciudadanos, visitantes y especialmente a las generaciones más jóvenes la realidad de la Feria de hace un siglo, mostrando cómo era aquella celebración y el importante papel que desempeñaba como punto de encuentro.

María Eugenia Navarro ha explicado que la Feria estaba entonces especialmente vinculada al ganado y a la actividad agrícola, y que en ella se concentraban personas procedentes de pueblos y aldeas de toda la provincia que acudían a comprar, vender o intercambiar animales, productos y enseres necesarios para su vida cotidiana.

La propuesta incorpora además una importante dimensión etnográfica a través de la indumentaria de las distintas clases sociales, diferenciando entre las personas que acudían desde los pueblos y aldeas y las familias más acomodadas de la capital o de otras zonas.

También se recuperarán los medios de transporte de la época, como carros, galeras y tartanas, que podrán contemplarse durante el desfile y la recreación, así como determinadas expresiones del lenguaje, términos propios de algunos municipios y oficios tradicionales.

Entre estos oficios estarán representados tratantes, cuchilleros, barberos o vendedores y aguadores, algunos de ellos ya desaparecidos, con el objetivo de recuperar su memoria y darles protagonismo en esta recreación.

Asimismo, Ronda Algazara quiere poner de relieve el papel fundamental de la mujer en la Feria de aquella época, una presencia que, aunque menos visible, resultaba esencial en el ámbito familiar y en los desplazamientos a la Cuerda, acompañando a sus familias en tartanas y asumiendo tareas de cuidado, alimentación y organización.

María Eugenia Navarro ha agradecido especialmente la colaboración del Ayuntamiento, que aporta la base técnica y los recursos humanos necesarios, incluyendo vallado y megafonía; del Museo Municipal de la Cuchillería, que aportará dos cinchos; y de la Asociación de Los Amigos del Cuchillero, además de todas las personas que, de manera altruista, harán posible la presencia de caballos, mulas, carros y demás elementos necesarios para recrear el ambiente de aquella Feria.