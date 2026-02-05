Albacete ha registrado medio centenar de incidencias relacionadas con caídas de ramas, tejas o cartelería

Reunión del Comité de Emergencias. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto al concejal de Seguridad, Alberto Reina; el concejal de Movilidad, Francisco Navarro; y el de Proximidad, Carlos Calero, ha asistido en la jefatura de la Policía Local a la reunión del Comité de Emergencias para interesarse personalmente por la situación en la que se encuentra el municipio tras las fuertes rachas de viento que se están registrando.

Manuel Serrano ha agradecido y puesto en valor el magnífico trabajo de coordinación y actuación que están llevando a cabo la Policía Local y los Bomberos, junto a voluntarios de Protección Civil y los responsables de los diferentes servicios municipales, para dar respuesta a las incidencias que se están produciendo en el municipio a consecuencia del viento, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

A pesar de que nos encontramos en alerta naranja, declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el alcalde ha explicado que la incidencia de viento está siendo menor que la pasada semana, donde llegaron a registrarse rachas de más de 100 kilómetros por hora, con una velocidad media de 60 kilómetros por hora durante toda la mañana, con una racha máxima de 75 producida a las 10.00 horas de este jueves.

En cuanto a las incidencias, Manuel Serrano ha explicado que hasta la fecha no ha habido que lamentar ningún daño personal, solo materiales, con medio centenar de incidencias registradas hasta el momento, relacionadas principalmente con caídas de ramas, cascotes, tejas, paredes, tejados, cartelería, contenedores, vallas, antenas de televisión y algunos árboles, entre otras.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento mantiene la suspensión de todas las actividades municipales al aire libre prevista, así como en el interior de los pabellones deportivos, manteniéndose tan solo la actividad en piscinas y salas de musculación.

Asimismo, el cementerio y los parques de la ciudad siguen cerrados y no abrirán sus puertas hasta que se comprueben los daños y pueda garantizarse la seguridad de los ciudadanos.

Mientras siga activa esta alerta por fuertes vientos, prevista hasta las 18.00 horas de este jueves, Manuel Serrano sigue pidiendo prudencia a los ciudadanos para evitar incidencias no deseadas, aconsejando a la ciudadanía que extremen la precaución con los elementos que tengan en terrazas y balcones, para que no puedan caer a la calle; cerrar puertas y ventanas para evitar rotura y caída de cristales; asegurar toldos, persianas y antenas; retirar macetas y guardar objetos sueltos como muebles de jardín, juguetes y basura; así como alejarse de casas viejas, cornisas y muros; no pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado; no transitar por parques o avenidas arboladas; respetar las zonas acordonadas; y, en la medida de lo posible, no aparcar vehículos bajo árboles de cierta envergadura.

Del mismo modo, el Ayuntamiento sigue solicitando a hosteleros y comerciantes que aseguren o retiren los elementos en la vía pública, para que no sean desplazados por la fuerza del viento.