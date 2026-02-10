Albacete reubica en el Recinto Ferial la programación infantil de Jueves Lardero por causas meteorológicas adversas

Reubicación de la programación infantil de Jueves Lardero de Albacete prevista en el parque de la Fiesta del Árbol. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete informa de que, ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas, se ha decidido trasladar la programación prevista para la tarde de Jueves Lardero en el Parque de la Fiesta del Árbol a un espacio alternativo que garantice el normal desarrollo de las actividades y la seguridad de las personas asistentes.

De este modo, todas las propuestas programadas inicialmente en el Parque de la Fiesta del Árbol --talleres, castillos hinchables, juegos inclusivos y el espectáculo infantil 'Miau' de la compañía Francis Zafrilla, así como el reparto de mini monas-- se celebrarán finalmente en el interior del Recinto Ferial, concretamente en la zona del Rabo de la Sartén y el círculo interior donde se ubica el templete.

Este cambio de ubicación permitirá mantener la programación en el horario previsto, a partir de las 15.30 horas, ofreciendo a las familias y al público infantil un entorno más adecuado frente a la inestabilidad meteorológica, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de la ciudadanía ante este ajuste organizativo, adoptado con el objetivo de preservar el carácter festivo de Jueves Lardero y facilitar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la jornada con las mayores garantías.