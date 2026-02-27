Albacete se rinde ante el BSR Amiab tras alzarse con la Copa del Rey

Recepción al BSR Amiab por la Copa del Rey. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Albacete ha rendido este viernes homenaje al equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas Amiab-Albacete, que acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey.

El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido la recepción en la que han participado el alcalde, Manuel Serrano, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, la delegada provincial de Sanidad, Juani García, y el diputado provincial de Juventud y Deportes, Dani Sancha.

Según informa el Consistorio, Serrano ha felicitado a jugadores, técnicos y directiva, empezando por el presidente Emilio Sáez, por este nuevo éxito deportivo. "Gracias por llevar el nombre de Albacete por las canchas de España y de Europa, además de ser un ejemplo de integración y deporte adaptado". ha dicho el regidor, que ha pedido agradecido que el Amiab "siga dando alegrías".

"Este nuevo trofeo que ya está en las vitrinas del club es un timbre de gloria, en que el que todos nos sentimos representados. Dentro de dos semanas, casi sin tiempo para descansar, el BSR Amiab afrontará un nuevo reto, con los Cuartos de final de la Champions de BSR. Y además lo harán como organizadores, en nuestro pabellón municipal de la calle Lepanto. Allí estaremos, aplaudiendo y animando, para seguir disfrutando de la emoción y el espectáculo de este deporte".

Dicho esto, ha destacado que el Amiab sea "el gran embajador de Albacete en el deporte adaptado".

"Sus jugadores son un ejemplo donde se miran las personas con discapacidad, y también nos miramos todos los amantes del deporte y de la inclusión. El deporte adaptado e inclusivo da visibilidad al colectivo, y aporta esperanza a todos: a quienes lo practican y a quienes lo disfrutamos desde una grada", ha concluido.

ABREN UNA VENTANA DE "NORMALIZACIÓN"

Mientras, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, y la delegada provincial de Sanidad, tras destacar que se han convertido en referente del deporte adaptado a nivel nacional e internacional gracias a sus logros en la cancha, han puesto el foco en la importancia de este título nacional tanto para Albacete como para el conjunto de la región.

Además, informa la Junta, la delegada de Sanidad ha querido hacer hincapié en el gran ejemplo de "normalización de vida que son estos jugadores para mucha gente que está pasando dificultades", y les ha querido agradecer que hayan abierto una ventana de normalización al mundo "devolviendo la ilusión a la vida de muchas personas".

Asimismo, les han deseado la mejor de las suertes de cara a los próximos títulos que enfrenta, poniendo el foco en la Champions, competición que disputará su primera fase en Albacete con los locales como anfitriones a los que les han pedido "que nos sigan haciendo disfrutar".

LA DIPUTACIÓN DESTACA SU "ESFUERZO, TALENTO Y UNIDAD"

Por último, el diputado provincial de Juventud y Deportes ha puesto de relieve que cada gesta de este equipo se levanta sobre una base sólida que habla de esfuerzo, talento y unidad, aludiendo a su espíritu de superación, convertidos en "un ejemplo" de los mejores valores del deporte para el conjunto de la sociedad albacetense.

Además, informa la Institución provincial, el diputado ha subrayado que es "un orgullo" para este territorio contar con un club que "ha hecho historia" no sólo para el deporte provincial, sino para el deporte nacional e internacional, sumando a esta Copa del Rey, y a la que conquistó en 2021, cuatro títulos de Liga en la División de Honor o cuatro Copas de Europa consecutivas.

En línea con este espectacular palmarés, Sancha ha señalado que esta Copa del Rey no es un trofeo más; "es un punto y seguido para una temporada que promete", advirtiendo que cada triunfo es el reflejo de años de esfuerzo y de un proyecto deportivo sólido que lleva el nombre de Albacete por todo el mundo.