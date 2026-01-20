'Albacete sorprendente, auténtica e inolvidable', lema que llevará la ciudad a la feria

Foto de archivo de Albacete en Fitur. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete promocionará un año más las principales bondades turísticas con las que cuenta la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que esta semana se celebrará en Madrid, con el objetivo de proyectar la Marca Albacete y consolidarnos como un destino de interior de referencia a nivel nacional e internacional durante los 365 días del año, bajo el lema 'Albacete sorprendente, auténtica e inolvidable'.

Concretamente, este viernes, día 23, con motivo del Día de Albacete en Fitur, el Ayuntamiento presentará en el estand de Castilla-La Mancha, a partir de las 13.30 horas, los atractivos turísticos de la ciudad de la mano de la sociedad albaceteña y de representantes de los sectores económicos que más directamente están relacionados con el turismo.

En concreto, estarán presentes la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Apeht), la Asociación de Agencias de Viajes; y la Federación de Comercio, junto a miembros de la Junta de Cofradías de la Semana Santa albaceteña, de Aprecu, y los Manchegos de la Feria de Albacete 2026, entre otros.

Una presentación donde este año el Ayuntamiento presentará la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, a través del cartel de la edición de 2026; la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional; el Festival Internacional de Circo; el Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine; el Centro de Interpretación de la Virgen de Los Llanos; y AbFashion; sin olvidar nuestras potencialidades deportivas, que se presentarán un año más bajo el marco de Fitur Sport, contando el Circuito de Velocidad de Albacete con un protagonismo destacado.

De manera complementaria a esta presentación, el Ayuntamiento de Albacete mantendrá reuniones con prensa especializada y con turoperadores, preferentemente del sector terciario, para darles a conocer la ambiciosa programación musical y deportiva que ofrecerá nuestra ciudad durante este año con el objetivo de programar actividades durante todo el año y seguir abriendo nuevas oportunidades de promoción.