Alcalá del Júcar acoge este sábado el primer triatlón nocturno de España de la mano de la Diputación y el Ayuntamiento

Presentación del XII Triatlón 'Villa de Alcalá del Júcar'. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XII Triatlón 'Villa de Alcalá del Júcar' hará historia este sábado, 13 de junio, al celebrarse por primera vez en horario nocturno, convirtiéndose en el primero de España que lo hace. Esta destacada novedad marcará una edición muy especial de una de las pruebas deportivas más emblemáticas de la provincia, que reunirá a cerca de 300 deportistas en un entorno único.

El diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, junto al alcalde de la localidad, Juan Pascual Muñoz, y al presidente de la Asociación de Clubes de Triatlón de Albacete, José Fresneda, ha dado a conocer los detalles de esta prueba, la quinta cita del Circuito Provincial DuTri de la Diputación de Albacete.

Integrada, además, en el Campeonato Regional de Triatlón 2026, esta competición consta de 1.000 metros de natación, 35 kilómetros de ciclismo y 7 kilómetros de carrera a pie con salida a las 19.30 horas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Además, junto a la prueba absoluta, como ya es tradición, se organizan dos más: un triatlón de promoción con 300 metros de natación, 8 kilómetros en bici y 2 kilómetros de carrera a pie, que dará comienzo a las 17 horas. Y un acuatlón con salida a las 11.30 horas, que en el caso de alevines constará de 200 metros de natación y 1 kilómetro de carrera, y para benjamines y menores con 100 metros de natación y 250 metros de carrera.

LA DIPUTACIÓN SUBRAYA LA IMPLICACIÓN "DE UN PUEBLO ENTERO"

Durante su intervención, Sancha ha felicitado al Ayuntamiento y al CD Triatlón Albacete RES por el esfuerzo que realizan para que esta prueba "sea el éxito asegurado que siempre es", y ha subrayado que "un pueblo pequeño entero se pone a disposición de esta prueba", aludiendo a la implicación de personas voluntarias y tejido asociativo.

Además, ha subrayado el paso que han dado para enriquecer la experiencia de los y las participantes, favoreciendo que puedan disfrutar del anochecer de esta preciosa localidad, así como de su magnífica iluminación y de las vistas que se dan cuando cae el sol.

"Este año el cartel se vuelve oscuro", ha afirmado el diputado, advirtiendo el hito que supone que por primera vez un triatlón tenga una parte nocturna, y ha asegurado que se trata "seguramente de la prueba más bonita y espectacular del Circuito DuTri", señalando que Alcalá del Júcar es el escenario idóneo para este tipo de competiciones porque cuenta con todos los recursos necesarios y "se adapta perfectamente".

COMPROMISO DEPORTIVO COMPARTIDO

Sancha también ha explicado que este trabajo constante por sumar nuevos elementos, por innovar, reinventarse y hacer cada vez más atractivas las pruebas, es un ejemplo del compromiso que existe entre ayuntamientos y clubes para mejorar sus eventos.

Asimismo, ha animado tanto a los y las atletas a inscribirse "en estas últimas horas" (hasta este mismo jueves), como a la ciudadanía a asistir y animar en una jornada que combina deporte, convivencia y promoción del municipio, consolidando a Alcalá del Júcar como un referente en la organización de eventos deportivos de calidad.

Para concluir reafirmando el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con la dinamización de la actividad deportiva como herramienta de desarrollo social, económico, turístico y territorial, impulsando y apoyando iniciativas que contribuyen a generar oportunidades en cada territorio.

UNA DE LAS PRUEBAS MÁS IMPORTANTES PARA ALCALÁ DEL JÚCAR

Por su parte, el alcalde de la localidad, Juan Pascual Muñoz, ha comenzado sus palabras, precisamente, poniendo en valor "la apuesta" que desde la Diputación de Albacete se viene realizando para dinamizar la actividad deportiva en cada rincón de la geografía albacetense, y ha agradecido también al Club de Triatlón su trabajo y compromiso con esta cita a lo largo de sus 12 ediciones.

Apuntando el esfuerzo que hay detrás de la organización, Muñoz ha explicado que estos eventos deportivos revierten en el territorio en términos económicos y turísticos, y ha señalado que Alcalá del Júcar vive en "un 90 por ciento" del turismo, indicando que éste se sustenta en la gastronomía, la cultura y también en el deporte.

"En esta apuesta por el deporte, el triatlón es, junto con la Copa BTT y el trail, nuestra prueba más importantes, donde nos volcamos", ha afirmado, remarcando el orgullo que sienten al contar con este evento "que llena las calles de triatletas."

LLEGADA EN LA PLAZA DE TOROS

El alcalde también ha dado algunas 'pinceladas' de las pruebas, destacando que el hecho de que tenga una parte nocturna fue una idea que nació cuando se comenzó a organizar esta edición y se fue consolidando tras constatar desde la organización que era viable, dando forma a una prueba "que a buen seguro va a ser recordada por los y las atletas porque va a ser espectacular".

Finalmente, Muñoz ha dado otra de las novedades. La llegada será en la Plaza de Toros y el tramo de bicicleta transcurrirá por la ribera del río Júcar hacia la Recueja por carretera. Momento que ha aprovechado para recordar que desde la Diputación se ha arreglado recientemente esta vía. Además, la salida será en el embalse de Tolosa, "un sitio mágico".

El presidente de la Asociación de Clubes de Triatlón de Albacete y presidente del Club Triatlón Albacete Res, ha sido el encargado de explicar al detalle esta prueba, remarcando que es la primera vez en España que un triatlón tiene una parte nocturna, y ha aclarado que está diseñada para que los tramos de bicicleta se hagan de día.

"Está pensado para que cuando lleguen los últimos ciclistas todavía será de día; buscamos que los corredores vayan anocheciendo con la carrera en la llegada a meta", ha aclarado, avanzando que a todos los y las participantes se les va a regalar un frontal de alta calidad, y ha dado a conocer la participación de dos grandes atletas, como son Abraham García, "nuestro triatleta internacional", y María Vilas, "que fue deportista olímpica en natación".

Remarcando la importancia de que este triatlón sea Campeonato Regional, "un aliciente que suma valor añadido", ha recordado que en Alcalá del Júcar se juegan las últimas plazas a nivel absoluto para los seleccionados al Campeonato de España por Autonomías, que tendrá lugar los días 26, 27, 28 en Tudela (Navarra), "con lo cual hay un nivel bastante alto".

La prueba contará con parking gratuito para participantes, guardarropa, duchas en la piscina municipal y avituallamiento en meta con fruta, bebidas y productos locales, así como una zona de animación con música en directo para participantes y acompañantes.