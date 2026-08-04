Alcalde de Albacete anuncia alegaciones frente a la construcción de una planta de amianto en el paraje de 'La Castra'

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado que el Ayuntamiento presentará alegaciones al proyecto denominado 'Instalación para el depósito seguro de residuos con amianto', promovido por la mercantil Soluciones Técnicas de Amianto, S.L. en el paraje 'La Castra', con el objetivo de evitar su instalación en Albacete.

Manuel Serrano ha asegurado que el Consistorio actuará "con determinación, firmeza y contundencia", avalado por criterios urbanísticos y medioambientales, para impedir su instalación, elaborando los correspondientes informes urbanísticos y medioambientales para fundamentar las alegaciones que se presentarán durante el procedimiento administrativo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde ha señalado que "plantearemos todas las acciones políticas, sociales, técnicas e institucionales necesarias para evitar su instalación", como la celebración de un Pleno para mostrar el rechazo de la Corporación a este proyecto, al considerar que "no es compatible que alguien quiera hacer negocio perturbando el bienestar de la sociedad y de los vecinos de la ciudad de Albacete".

Manuel Serrano ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la protección de la calidad de vida de los albaceteños y con un modelo de desarrollo que haga compatible la actividad económica con el respeto al entorno y a la ciudadanía.

El alcalde espera contar con el respaldo de toda la Corporación municipal para impedir actividades que puedan resultar molestas para los albaceteños "como ya lo hicimos con la panta de Biogás en el polígono de Romica y lo volveremos a hacer", asegurando que el Ayuntamiento va a ir de la mano de la sociedad albaceteña para impedir la implantación de actividades que puedan resultar molestas o perjudiciales.