El alcalde de Ciudad Real apuesta por convertir el polígono industrial Larache en un nuevo barrio tecnológico

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

CIUDAD REAL 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha apostado por convertir el polígono industrial Larache, "metido ya dentro de la ciudad", en un nuevo barrio tecnológico. "Un barrio donde puedan convivir el residencial con la atracción de determinadas empresas del ámbito tecnológico y donde puedan tener una nueva ubicación central en el futuro desarrollo de nuestra ciudad", ha señalado el regidor.

Durante su intervención en el acto 'Ciudad Real: oportunidades y retos de futuro' de La Tribuna, Cañizares ha abogado por que las empresas más industriales que estén en Larache se vayan localizando en el nuevo polígono Oretania con el fin de hacer una actuación --"donde esa zona tan importante de la ciudad de tantísimo espacio de la ciudad"--, se reconvierta en una zona atractiva y de desarrollo económico.

El regidor ciudadrealeño también ha hablado de la creación de viviendas, de urbanización o de ampliar zonas verdes, unas actuaciones que "hagan que ese polígono de Larache se convierta nuevamente en un foco de desarrollo de nuestra ciudad". La idea, ha dicho, es sacar de este polígono empresas e industrias que deben ir ubicadas en el polígono Oretania.