El alcalde de Ciudad Real pide "ambición" al futuro candidato del PSOE: "No hay nada peor que presentarse sin ganas"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

CIUDAD REAL 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, el 'popular' Francisco Cañizares, ha pedido "ambición" al futuro candidato o candidata del PSOE a la Alcaldía de Ciudad Real. "No hay nada peor que presentarse a una cosa sin tener muchas ganas o sin saber si es algo que quieres de verdad".

Un mensaje que el regidor del PP ha enviado a la persona que vaya a optar a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027 y que ha sido lanzado durante su intervención en el acto 'Ciudad Real: oportunidades y retos de futuro' del diario La Tribuna.

Preguntado si conoce quién puede ser el candidato del PSOE, Cañizares ha afirmado que lo desconoce. "Se oyen cosas, se oyen rumores, pero no lo sé", ha apostillado.

"Lo que sí me gustaría es que fuese alguien que tuviese la ambición de ser alcalde de Ciudad Real, que viniese para cambiar las cosas porque así nos podríamos entender mucho mejor", ha apuntado el alcalde, quien ha destacado que "no hay nada peor que presentarse a una cosa sin tener muchas ganas o sin saber si es algo que quieres de verdad".

Ha querido poner de relieve que en el Ayuntamiento de Ciudad Real "la confrontación política no suele superar determinados límites", y ha defendido que su objetivo como alcalde "es hacer ciudad".

Dicho esto, ha recordado que el PP --su partido-- ha sacado adelante los presupuestos de este año con otros partidos políticos, haciendo hincapié en que la zona de bajas emisiones la ha sacado adelante con el PSOE y "temas de familia" con Vox. "A mí me gusta hablar con todo el mundo y entiendo la posición de todo el mundo".