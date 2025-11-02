El alcalde de Puertollano apela al entendimiento urgente para evitar "consecuencias graves" en la huelga del metal

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha hecho un llamamiento "al diálogo, la responsabilidad y a la búsqueda de acuerdos entre las partes" con el objetivo de alcanzar cuanto antes una solución que "devuelva la normalidad y preserve la paz social en la comarca" ante la huelga convocada por los sindicatos del sector del metal, que afecta de manera significativa al complejo petroquímico.

"El conflicto abierto en el sector del metal preocupa profundamente a este Ayuntamiento, a este equipo de Gobierno y a toda la comarca", ha señalado en un comunicado. "Somos plenamente conscientes de las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y también de las dificultades que afrontan las empresas en un contexto económico complejo, pero Puertollano necesita estabilidad, necesita futuro, y ese futuro solo se construye desde el entendimiento", subraya.

Ruiz ha advertido de que "una huelga de estas características tendrá un impacto muy negativo en la economía local, en el empleo y en la confianza que tanto esfuerzo nos ha costado recuperar". Por ello, desde el Ayuntamiento se apela "a la sensatez, la empatía y a la responsabilidad de ambas partes para seguir negociando hasta el último minuto".

Asimismo, el alcalde ha hecho un llamamiento a la "autoridad laboral y a la autoridad política" para que "sean plenamente conscientes de las características y de la importancia estratégica de las empresas asentadas en Puertollano".

Así, ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones industriales, de los trabajadores y de toda la población, así como de negociar los servicios mínimos necesarios para asegurar la protección de las fábricas y de la ciudadanía. "Así se lo he trasladado personalmente a los responsables políticos y, en particular, a la consejera de Industria, con el fin de que adopten las medidas oportunas", ha añadido.

Finalmente, el alcalde ha apelado al "espíritu de cooperación y al carácter dialogante que siempre ha definido a Puertollano". "Hago un llamamiento a los sindicatos y a las empresas para que, más allá de las diferencias, busquen puntos de encuentro pensando en el bien común".

"Estoy seguro de que la capacidad de acuerdo está ahí, lo que se necesita es voluntad, diálogo sincero y generosidad y Puertollano siempre ha sido ejemplo de lucha, pero también de cooperación y colaboración", recalca.

"Sigamos demostrando que somos una tierra que apuesta por el trabajo digno, por la industria sostenible y por la paz social", ha concluido el alcalde.