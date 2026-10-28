El alcalde de Puertollano coordina a pie de estación la atención a los pasajeros afectados tras el accidente - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, se ha desplazado en la mañana de este miércoles hasta la estación de trenes de Alta Velocidad (AVE) de la ciudad industrial para supervisar la atención a los viajeros afectados tras la suspensión del tráfico en la línea Madrid-Andalucía, provocada por una grave colisión entre un tren Iryo y un AVE a la altura de la localidad toledana de Urda.

Ataviado con el peto de Protección Civil -en una intervención similar a la desplegada tras el accidente ferroviario registrado anteriormente en Adamuz-, el regidor se ha dirigido a cientos de pasajeros afectados que se agolpaban en las instalaciones de Adif para trasladarles un mensaje de tranquilidad e informarles sobre el dispositivo habilitado.

Durante su alocución, Miguel Ángel Ruiz ha explicado a los usuarios que el Ayuntamiento de Puertollano ha puesto a su inmediata disposición una flota de autobuses de transporte alternativo por carretera, al margen de los que pudiera habilitar Renfe.

El objetivo de este operativo es facilitar que los viajeros puedan proseguir sus recorridos hacia sus destinos finales o trasladarse a otros puntos de conexión de la red de transportes hacia Sevilla, Córdoba o Madrid.

El dispositivo desplegado en el entorno de la estación ferroviaria ha contado con una amplia presencia de efectivos de la agrupación local de Protección Civil, así como de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Además de colaborar en la asistencia directa a los pasajeros afectados, las fuerzas de seguridad han estado regulando el tráfico rodado en los accesos a la terminal para garantizar la fluidez en el embarque de los autobuses.

En declaraciones a los medios, el regidor municipal ha comenzado enviando un mensaje de "mucho apoyo para todos los servicios de emergencia y para todas las familias" afectadas por la tragedia, especialmente "para aquellas que han perdido a un ser querido".

Ruiz ha explicado que desde el Consistorio se ha trabajado para organizar "lo antes posible el caos que había en la estación de pasajeros", gestionando la llegada de autobuses de transporte alternativo para que los usuarios puedan proseguir su viaje hacia el sur o hacia la capital.

El alcalde ha destacado la coordinación existente con Adif en un momento de gran preocupación por el alcance del accidente y ha reafirmado el compromiso municipal para resolver la situación: "Vamos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance para que en el tema logístico podamos atender a las más de 500 personas que se encuentran en la estación de Puertollano".